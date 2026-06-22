"Patlamaya 8 gün kaldı!"... Barcelona, 9 oyuncudan oluşan bombayı etkisiz hale getirmek için zamanla yarışıyor

Barcelona, 30 Haziran Pazar günü spor ve mali planlamasında kritik bir dönüm noktasıyla karşı karşıya; bu tarih, tamamlanan transferlerin sezonun mali tablolarına dahil edilebilmesi için son gün, Bu tarih, cezai şartların yükselmesinden önce bazı transferleri daha düşük maliyetle tamamlamak için son fırsat olmasının yanı sıra, 4 oyuncunun sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle Katalan kulübü, bu tarihten önce 9 oyuncunun kaderini belirlemek için çabalarını hızlandırmak zorunda kalıyor.

İspanyol “Marca” gazetesi, ana gündem maddelerinden birinin oyuncuların ayrılması olduğunu belirtti. Herhangi bir ek gelir, kulübün mali durumunu iyileştirmek ve yaz transfer döneminde daha fazla esneklik kazanmak için gerekli görülüyor. Ayrılma ihtimali olan oyuncular arasında Ansu Fati, Ronnie, Marc Casado, Marc-André ter Stegen ve Iñaki Peña.

Ansu Fati'nin durumunda ise, Fransız kulübü Monaco birkaç gün önce 11 milyon euro olarak belirlenen satın alma opsiyonunu kullanma niyetini açıkladı; ancak anlaşmanın bazı detayları hâlâ son rötuşlara ihtiyaç duyuyor. İki kulüp, gelecekteki bir satıştan Barcelona'nın alacağı payın oranı ve geri alım maddesi eklenmesi olasılığı konusunda müzakere ediyor.

Mark Casado’nun durumu ise hâlâ belirsizliğini koruyor; orta saha oyuncusu, geleceği hakkında nihai bir karar vermeden önce çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Ronnie Berdgji ise gelişimini sürdürmek için, ilk etapta kiralık olarak transfer olabileceği bir kulüp arıyor; ancak gideceği yer henüz kesinleşmedi.

Ter Stegen’in durumu ise en hassas durumlardan biri olarak görülüyor, Alman kaleci hâlâ en çok belirsizlik yaratan isimlerden biri ve İnaqui Peña’nın yaklaşan ayrılışı durumunu daha da karmaşık hale getiriyor. Alicante’li kaleci şu anda Yunan kulübü Panathinaikos’a transfer işlemlerini tamamlıyor ve böylece Barcelona’daki kariyerine son veriyor. Anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde duyurulması bekleniyor.

Gelen transferlere gelince, Barcelona, Jorge Salinas’ı transfer listesinin en başına koydu. Kulüp bunu stratejik bir adım olarak görüyor ve tamamen mali nedenlerden ötürü 30 Haziran’dan önce transferi tamamlamaya çalışıyor: Bu tarihten önce transfer, 4 ila 8 milyon avro arasında bir bedel karşılığında tamamlanabilirken, 1 Temmuz’dan itibaren ceza maddesi otomatik olarak 16 milyon avroya yükselecek.

Önümüzdeki Pazar günü 4 oyuncunun kulüple olan sözleşmeleri sona erecek; Robert Lewandowski Barcelona'dan çoktan ayrılırken, spor yönetimi Manchester United'dan Marcus Rashford'u satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

Andreas Christensen ve João Cancelo'nun durumu ise farklı. Danimarkalı stoperin sözleşmesini uzatma teklifi var, ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılamadı. Portekizli bekin durumu ise daha karmaşık ve transferin mali şartları nedeniyle geleceği hâlâ belirsiz.

Barcelona’nın kritik bir dönemden geçtiği belirtiliyor. Spor direktörü Deco ve finans yetkilileri, La Liga’nın finansal fair play kurallarının yarattığı sürekli mali baskı altında, mali yılı kapatmak için zamana karşı yarışıyor ve hedeflerinin büyük bir kısmını gerçekleştirmiş durumda.