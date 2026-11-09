Barcelona'nın çöküşün eşiğinde olduğu bir gecede, Katalanlara gülümsemeyi reddeden bir sahada, her şeyi tersine çevirmek için tek bir adam ortaya çıktı. Bu adam ne Lamine ne de Raphinha'ydı; gölgeden gelip Riyadh Air Metropolitano'nun tartışmasız kahramanı olan Endülüslü genç Fermín López'ti.

Oblak'ın ağlarına bıraktığı iki gol, geriye düşülen bir maçtan gelen bir galibiyet ve bize bugün dünyanın en iyi hücum orta saha oyuncularından biriyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyen rakamlar; gelecekte değil, şimdi.

Fermín'in Metropolitano gecesi

Barcelona, geçtiğimiz pazar günü Atlético Madrid'e karşı oynadığı maça geride başladı ve Fermín'in sol ayağı sayesinde galibiyetle ayrıldı.

Beraberlik golünde, Oblak'ın ceza sahası içinde rakip oyunculardan biriyle top alışverişi yaptı, ardından yerden sert bir şut gönderdi; durdurulamayan ve geri çevrilemeyen bir şut, takımı ilk yarının sonundan önce maça geri döndürdü.

İkinci gole gelince, bu Fermín'in imzalarından özel bir imzaydı: arkadan başlayan bir hücum, orada Lamine Yamal ona savunmanın arkasına hassas bir pas verdi ve El Campillo'lu oyuncu Sloven kaleciyle baş başa kalarak Hansi Flick'in takımına galibiyeti armağan etti.

Bu sıradan bir ikili gol değildi; La Liga'nın en zor sahalarından birinde takımını kurtaran bir kahramanın ikili goluydu.

Rakamlar yalan söylemez

"Opta" istatistikleri, Fermín'in ortaya koyduğu performansın anlık bir parlama değil, oyunun her ayrıntısında eksiksiz bir performans olduğunu doğruluyor.

Endülüslü oyuncu, maçta kaleyi en çok yoklayan isimdi; toplam 6 şutun 3'ü isabetliydi, bunlardan iki fırsat yarattı ve iki gol kaydetti.

Oyun kurmada 55 pasa katıldı, 38 pasın 33'ünü yüzde 86,8'lik bir isabetle tamamladı, bunların 10'u son hücum üçte birlik bölgede gerçekleşti ve bir başarılı çalım yaptı.

Savunmada da seyirci kalmadı; bir hava topu mücadelesi kazandı, bir müdahalede başarılı oldu, 3 top kazandı, iki faul kazandı ve sahada geçirdiği sadece 77 dakika içinde 3 faul yaptı.

Patlama sezonu

Fermín López'in (23 yaşında) bu sezon yaptıkları, "Mundo Deportivo" analizine göre sıradan bir gelişim değil, gerçek bir patlama.

Yersiz zamanda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırdıktan sonra, şimdi bunu gollerle ve belirleyici paslarla telafi ediyor ve önceki sezonlardaki tüm rakamlarını geçme yolunda ilerliyor.

Bu sezon şimdiden 8 golü var; bunların 7'si İspanya Ligi'nde, biri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, ayrıca 7 asisti bulunuyor; bunların 5'i yerel kupalarda, ikisi Avrupa'da.

Bu rakamlarla Fermín, Raphinha (15 gol) ve Lamine Yamal'ın (10 gol) ardından takımın gol kralı, ve sadece Roca Fonda'nın (8) ardından takımın en çok gole katkı sağlayan ikinci oyuncusu oldu.

Fermín artık yalnızca iyi bir yedek ya da gelecek vaat eden bir yetenek değil; sezon sezon, konumunu giderek sağlamlaştırıyor ve halihazırda değilse bile dünyanın en iyi hücum orta saha oyuncularından biri olma, hem Barcelona'da hem de uluslararası arenada önemi giderek artan bir oyuncu olma yolunda.