Pat Nevin: Abramovich'i öldürebilirdim

Chelsea efsanesi Pat Nevin, 3 sene önce neredeyse kulüp sahibi Roman Abramovich'in ölümüne sebep olduğu bir hikayeyi anlattı.

'nin eski futbolcularından Pat Nevin, kulübün 53 yaşındaki sahibi Roman Abramovich ile İskoçya'da yaşadığı bir kazayı anlattı ve neredeyse onun ölümüne sebep olduğunu söyledi.

BBC Radio Scotland'e konuşan 56 yaşındaki İskoç eski futbolcu Nevin, memleketinde yaptığı tatil esnasında araba kullanırken yolsa bisiklet süren birine çarpmaktan son anda kurtulduğunu belirtti:

"Yaklaşık 3 sene önce İskoçya'da tatildeydim. Arran'ın kuzeyine doğru gidiyordum. Oraya ne zaman gitsem adanın çevresinde araba kullanırım. Lochranza'ya gelmeden bir viraja yaklaştım ve neredeyse bisikletli birine çarpıyordum. Son anda direksiyonu kırdım. Adamı öldürebilirdim. Bisikletteki Roman Abramovich'ti. Roman Abramovich'i öldürsem ne hikaye olurdu ama! Kıl payı kurtuldum."

"Teknesi kıyıdan uzaktaydı, o da bisikletle dolanıyordu. Bugüne kadar onu öldürmek üzere olan kişinin ben olduğumu bilmiyordu."

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2003'te Chelsea'yi satın alan Abramovich'in çok utangaç biri olduğunu ve insanlarla pek iletişim kurmadığını söyleyen Nevin şöyle devam etti:

"Onunla birkaç kez karşılaştım. İnanılmaz utangaç birisi. 2 sene önce Londra'dayken Stamford Bridge'in arkasındaki tesislerde oturuyordum ve onu gördüm, dikkatimi çekti. İnsanlar ona geliyordu, o asla onlara gitmezdi. Kraliyet havası vardı."

"Tesisteki DJ ile sohbet ediyordum. Roman kalktı, çocuğun arkasından geçti. Ben de ona selam verip tokalaştım. DJ çocuk aşırı korku, ruhu bedeninden ayrıldı sanki!"