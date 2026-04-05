Pascal Struijk, West Ham United'a karşı oynanan muhteşem maçın ardından Leeds United'ı FA Cup yarı finaline taşıdı

Manchester City, Chelsea ve Southampton'ın ardından Leeds United de FA Cup yarı finaline yükseldi. West Ham United'a karşı oynanan ve 93. ve 96. dakikalarda atılan gollerle uzatmaya giden 2-2'lik heyecan verici maçın ardından, penaltı atışlarında Leeds daha başarılı oldu. Galibiyet golünü Pascal Struijk attı.

Maçın ilk yarım saatinden sonra London Stadium'da skoru açan taraf Leeds oldu. Noah Okafor, rakibinden güzel bir hareketle sıyrılan Ao Tanaka'yı buldu ve Tanaka, kaleci Alphonse Areola'yı ve üst direği geçerek topu ağlara gönderdi: 0-1.

Maçın bitimine 15 dakika kala, konuk takım 0-2 öne geçince maçın kaderi belli gibi görünüyordu. Dominic Calvert-Lewin penaltıyı gole çevirdi ve bu gol, özellikle 92. dakikada skor hala 0-2 olduğu için, Leeds'in yarı finale çıkması için yeterli gibi görünüyordu.

Ancak 93. dakikada maç aniden yeniden canlandı. Jarrod Bowen'ın sert şutu direkten döndü, ancak Matheus Fernandes'in ribaundu ağlara göndermesiyle rahat bir nefes aldı.

Bazıları stadyumun dışına çıkmış olan taraftarlar aniden yeniden umutlandı ve bu golün ardından üç dakika sonra da beraberlik golü geldi. Adama Traoré topu büyük bir ustalıkla ceza sahasına gönderdi ve Axel Disasi uzattığı ayağıyla işi bitirdi: 2-2.

Uzatmalarda West Ham çok hızlı bir şekilde gol atacak gibi göründü, ancak Taty Castellanos'un golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. West Ham kalecisi Areola, uzatmaların sonlarına doğru sakatlığı nedeniyle yerini ilk kez forma giyen Finley Herrick'e bıraktı.

Penaltı atışlarında Herrick, Leeds'in ilk penaltısını, Joël Piroe'nin vuruşunu kurtardı. Ancak Bowen'ın attığı bir sonraki penaltı da kaçtı. Sonraki beş penaltı gol oldu, ardından West Ham adına Pablo penaltıyı kaçırdı. Struijk daha sonra galibiyet golünü attı.