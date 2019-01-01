Pascal Nouma'nın Beşiktaş isyanı: "Bu yaştan sonra futbola başlatmayın"

Beşiktaş'ın efsane ismi Pascal Nouma, siyah beyazlıların Trabzonspor karşısında gösterdiği performansa isyan etti.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ın 'a deplasmanda 4-1 mağlup olmasına siyah beyazlıların efsane futbolcusu Pascal Nouma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın” ifadelerini kullandı.

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Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın — Pascal Nouma (@pnouma21) September 29, 2019

Bir tepki de Ahmet Dursun'dan

Siyah beyazlı takımın eski yıldızı Ahmet Dursun da bu sonuca tepki göstenlerden biri oldu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dursun, "Sahada kaç tane futbolcu koşuyor, mücadele ediyor? Kim sorumluluk alıyor? En kolayı hoca suçlu demek. Valla şu halimle ben de o kadar oynarım." dedi.