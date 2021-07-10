Pascal Nouma: "Sergen Yalçın yerine Zidane gelse Beşiktaş'ın bu kadrosunu şampiyon yapamazdı"

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Pascal Nouma verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.

2000/01 ve 2002/03 sezonlarında Beşiktaş formasını giyen Pascal Nouma, Türkiye'de geçirdiği sürede hem saha içinde, hem saha dışında yaptıklarıyla hafızalara kazınmış ve taraftarların kalbinde özel bir yer edinmişti.

Atakan Kurt'un Youtube kanalına konuk olan Nouma, geçen sezon kazanılan şampiyonluğun mimarı ve eski takım arkadaşı Sergen Yalçın'dan büyük övgüyle bahsetti.

“Beşiktaş yabancı teknik direktörlere yıllardır çok büyük paralar verdi. En sonunda Sergen geldi. Teşekkürler Beşiktaş. Kaç yıldır, ‘Sergen bunu yapabilir, ne bekliyorsunuz’ diye söylüyorum.”

“Geçen sene geldi, bu sene şampiyon yaptı. Helal olsun sana Sergen ağabey. Sergen Yalçın olmasa bu kadro şampiyon olamazdı. Zidane gelse şampiyon yapamazdı.”

"Futbolu bırakırdım"

Futbolculuk günlerinde Beşiktaş taraftarıyla Pascal Nouma arasında özel bir bağ vardı. Nouma pandemi şartlarında futbol oynamanın zorluğuna kendine has tarzıyla değindi.

“Bir buçuk yıldır garip bir süreçten geçiyoruz. Pandemi var, stadyumlar boş. Taraftarsız oynamak çok zor. Takımları buna rağmen sergiledikleri performanstan ötürü kutluyorum.”

"Ben bu şartlarda oynayamazdım. Futbolu bırakırdım. Boş tribünler beni kötü bir futbolcuya çevirirdi."

“Katar’da da oynadım. Tribünler aynen böyle bomboştu, çok kötüydü. Katar hakkında daha fazla konuşmayalım. Ben dürüst bir adamım. Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacaklar, problem yaşamak istemiyorum.”

"Ghezzal ile oynasam 50 gol atardım"

“Ghezzal, Sergen’in eskiden oynadığı futbolu oynuyor. Ben Ghezzal ile birlikte oynasam 50 gol atardım. Forvetlere al da at dercesine paslar veriyor.”

“Beni futbolcuyken tembel diye eleştirdiler, ama antrenman sahasına ilk ben girer, en son ben çıkardım. Gece karanlıkta antrenman yapardım.”

İlginç Scala anısı

Nevio Scala’nın adı geçtiğinde ‘babam’ kelimesini kullanan Nouma, İtalyan çalıştırıcıyla yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı.

“Fulya’da tesisler iki katlıdır. Üst katta bilardo oynuyorduk. Ahmet Dursun’un vurduğu top üst kattan aşağıya fırlayıp Scala’nın kafasına çarptı. Scala, ‘Pascal’ diye bağırıp, bana kızmıştı”.

Lucescu teknik direktörden fazlasıydı

"Mircea Lucescu sadece teknik direktör değil, aynı zamanda çok iyi bir mentördü. Yanımıza gelip, ‘Eşin nasıl, çocukların nasıl, evde durumlar nasıl’ diye sorardı.Her şeyimizle ilgilenirdi."

“Kanser olduğumda sekiz ay kemoterapi tedavisi gördüm. 20 kilo verdim. Bu kanser tipinde ölüm oranı %98.5, ben kurtulmayı başardım."

"Beşiktaş’a döndüğümde ilk idmanda beş dakika çalışabildim, ama taraftarlar ve Lucescu bana güvendi. Lucescu, ‘Bugün beş dakika çalıştın, yarın altı dakika’ diye beni yüreklendirdi.”

Nouma olaylı gol sevinci yüzünden aldığı cezanın çok ağır olduğunu düşünüyor.

“Tombala sevinci yüzünden bana yedi ay ceza verdiler. Robbie Fowler, Liverpool’da çok daha kötüsünü yaptı, dört maç ceza aldı.”

"Necip'in heykeli dikilsin"

“Benim Beşiktaş’ta çok sevdiğim bir futbolcu var, Necip. Beşiktaş’ta birinin heykeli dikilecekse Necip’in heykeli dikilsin. Yedek kaldığı için eleştirildiğinde bunları kafaya takmadı, devam etti. Stoperde problem olduğunda Necip çıkıp oynadı. Umarım 10 yıl daha Beşiktaş’ta kalır.”

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