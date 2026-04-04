Pasaport skandalı büyük öfkeye yol açtı: “Hiçbir şey yapmamalı, kulüp forması bile giymemeli!”

Pasaport skandalı ciddi sonuçlar doğurmaya başladı. Milli takımlar arası geçiş nedeniyle geçerli çalışma izni bulunmayabilecek oyuncular, KNVB tarafından şimdilik oynamamaları yönünde uyarıldı. sc Heerenveen’de de ilginç bir durum ortaya çıkıyor.

Leeuwarder Courant gazetesinin haberine göre, Dylan Vente kulübün tüm takım faaliyetlerinde yer almıyor. Forvet, amatör kulüp VV Heerenveen'in sahaları olan Skoatterwâld spor parkının antrenman sahasında bireysel olarak koşuyor.

Vente, Surinam vatandaşlığını aldı ve bu ülke için toplam 4 uluslararası maçta 62 dakika oynadı. “Dylan, çalışma izni konusunda belirsizlik devam ettiği sürece hiçbir şey yapamaz,” diyor hayal kırıklığına uğramış Robin Veldman.

"Futbol oynayamaz. Antrenman yapamaz. Röportaj veremez. Dylan kulübün kıyafetlerini bile giyemiyor," diyor teknik direktör. "Onu bir antrenörün eşliğinde çalıştırmamız da yasak. Bu yüzden Dylan'a bireysel bir program verildi."

“Bunu geçtiğimiz günlerde Heerenveen’de ve izin gününde Rotterdam’da tamamladı. Dylan’ın durumu biraz koronavirüs dönemini hatırlatıyor,” diyor Veldman, ancak yine de forvetini Heracles Almelo ile oynanacak iç saha maçı için zamanında geri kazanmayı umuyor.

Heerenveen, diğer kulüpler gibi, bir AB etiketi bekliyor. Bu belge sayesinde Vente, devam eden çalışma izni başvurusu sırasında ‘normal’ bir şekilde çalışabilir. Tjaronn Chery (NEC) ve Etienne Vaessen (FC Groningen) ise halihazırda böyle bir AB etiketine sahip.

"Dylan'ın Avrupalı bir eşi veya çocuğu yok," diyen Heerenveen direktörü Ferry de Haan, bunun süreci uzatacağının farkında. "Bu can sıkıcı bir durum. Özellikle Dylan için. Aynı zamanda, takım olarak bunu geride bırakıp Heracles maçına odaklanmalıyız," diye ekliyor Veldman.