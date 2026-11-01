Partnerinin fotoğrafları yüzünden: Barcelona'nın yıldızı soyunma odasında alay konusu oldu

Joan Garcia şu anda Barcelona forması altında en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Katalan ekibinin kalesini koruyan file bekçisi, ikinci sezonunda, tıpkı kulüpteki ilk günündeki gibi kendini son derece rahat hissediyor. Üstelik takıma ezeli rakip Espanyol'dan geldiği gerçeğine rağmen.

Kaleci, ailesine ve arkadaşlarına yakın kalmak için Barcelona'da yaşamaya devam etmeyi tercih etmişti. Bu kararın arkasında, Katalan kulübünün kendisine sunduğu seçkin sportif fırsat da yatıyordu.

Barcelona'nın file bekçisi, gazeteci Bibiana Ballbe'nin sunduğu "Late Xperience" programının üçüncü sezonuna konuk oldu ve burada Barça ile yaşadığı deneyimden, bunun yanı sıra diğer öne çıkan konulardan açık yüreklilikle bahsetti.

Joan Garcia, "Sport" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Çok mutluyum ve daha iyi uyum sağladım; artık çok daha sakinim. Üstelik Barcelona taraftarı beni büyük bir coşkuyla karşıladı, bu da insanın kendini rahat ve huzurlu hissetmesine yardımcı oluyor."

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Eski Espanyol oyuncusu, Barcelona kadrosuyla tamamen kaynaştığını kabul ederek şöyle konuştu: "Soyunma odasında genç oyuncular var; yirmi dört yaşımla neredeyse en yaşlıları sayılırım! Son derece genç, enerji dolu, şakaların ve bağırışların eksik olmadığı bir grup. Hepimiz arkadaşız; birlikte uzun saatler geçiriyoruz ve istesen de istemesen de sonunda onlarla kaynaşıyorsun."

Garcia, takımda en yakın ilişki kurduğu arkadaşlarının isimlerini de açıkladı: "Milli takım kamplarında zamanımı genellikle Fermin Lopez, Dani Olmo, Pedri ve Eric ile geçiriyorum. Odada kalma konusuna gelince, biraz sessizlik ve huzur bulmak için yalnız kalmayı tercih ediyorum. Her ne kadar bazı takım arkadaşlarım odayı başkalarıyla paylaşmayı tercih etse de."

Herkesle iyi ilişkiler içinde olmasına rağmen, Barcelona'nın kalecisi soyunma odasında sıklıkla alaycı fotoğrafların hedefi oluyor; özellikle de eşiyle dağlarda çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştığında. Bu, her fırsat bulduğunda yapmaya özen gösterdiği bir aktivite.

Şöyle açıkladı: "Soyunma odasına vardığımda ve sosyal medyada bir fotoğraf paylaştığımda, bazı arkadaşlar benimle dalga geçiyor; ama herkesin kendine özgü garip huyları var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Eşimle birlikte dağlara gitmeyi seviyorum. Dağları çok seviyoruz ve her fırsat bulduğumuzda oraya gidiyoruz. Ayrıca arkadaşlarımla da bunun gibi planlar yapıyorum."