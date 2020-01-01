Parti yapıp karantina kurallarını ihlal eden oyunculardan özür

Karantina kurallarını ihlal eden Lucas Ocampos, Franco Vazquez, Luuk de Jong ve Ever Banega özür diledi.

ekiplerinden 'da forma giyen Lucas Ocampos, Franco Vazquez, Luuk de Jong ve Ever Banega, salgın sırasında parti yaparak İspanya'da uygulanan karantina kurallarını ihlal etti.

280 bin insanın hastalığa yakalandığı ve yaklaşık 28 bin insanın ölümüne sebep olan salgın sebebiyle İspanya'da futbola mart ayından beri ara verilmişti.

La Liga ekipleri antrenmanlara başlayarak dönüşe hazırlanırken Sevilla'dan Banega'nın eşinin sosyal medyada paylaşıp sonra da sildiği ve ekipten dört futbolcunun dahil olduğu parti görüntüleri ise eleştirelere yol açtı.

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Oyuncular bu olanlardan sonra sosyal medya üzerinden yaptıkları hatanın farkına vardıklarını ve özür dilediklerini açıkladı.