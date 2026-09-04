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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Parrott golü attı, Mbappé 94. dakikada beraberlik penaltısını kaçırdı: Mourinho'nun Real'i Sevilla'da Betis'e karşı ilk yenilgisini aldı

Real Madrid

LaLiga'nın 4. haftasında, üst üste üç galibiyetin ardından, Jose Mourinho'nunReal Madrid'in başına döndüğünden bu yana ilk yenilgisi geldi: Benito Villamarin Stadı'nda oynanan maçta Real Betis, yeni transfer Troy Parrott'un belirleyici golüyle maçı 1-0 kazandı. İrlandalı forvet oyuna girdikten 13 dakika sonra, 81. dakikada ağları buldu.


Maçın sonunda Real Madrid için büyük bir fırsat vardı, ancak Mbappe 94. dakikada beraberliği getirecek kritik penaltıyı kaçırdı. Penaltı, eski Napoli oyuncusu Natan'ın faulü sonrası verildi; Mbappe daha önce bir topu da direğe nişanlamıştı.


Pellegrini'nin ekibi böylece 9 puana ulaşarak Real Madrid'i yakaladı, ancak Barcelona pazar günü Barselona'da kazanırsa 12 puana yükselebilir.

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