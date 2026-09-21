Parmaklıklar ardında 5 yıl: Premier Lig yıldızını tehdit eden şok suçlama

İsviçre Millî Takımı'nın kaptanı ve Sunderland orta saha oyuncusu Granit Xhaka, İsviçre makamlarının sahte Kovid-19 sertifikaları edindiği iddiasıyla soruşturma başlatmasının ardından, 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına yol açabilecek ciddi bir hukuki krizle karşı karşıya.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, Luzern Başsavcılığı konuyla ilgili bir soruşturma başlattı ve Xhaka, önümüzdeki ekim ayının başında makamlar önünde sorguya çekilecek.

Bu gelişmeler, 33 yaşındaki Xhaka'nın İsviçre Millî Takımı'nın en önde gelen oyuncularından biri olduğu ve onu Avrupa futbolunun tanınmış isimlerinden biri hâline getiren, İngiltere Premier Lig'inde uzun bir kariyere sahip olduğu bir dönemde yaşanıyor.

Suçlamanın ciddiyetine rağmen Xhaka, suçluluğu kanıtlanana kadar masum sayılıyor; davada öngörülen olası cezalar ise beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtiyor.

İsviçre'nin kaptanı, son maçlarından birinin ardından soruşturmalar hakkında yorum yapmayı reddederek şunları söylemekle yetindi: "Bu konuda hiçbir yorumum yok. Bugün futbol oynadım ve şu anda benim için önemli olan bu. Kesinlikle hiçbir şey yok. Daha kötü durumlardan geçtim."

Dava şimdi, soruşturmadaki bir sonraki hukuki adımlar netleşmeden önce, Xhaka'nın İsviçre makamları önündeki sorgusunu bekliyor.

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