Parlayan Nicolò Tresoldi bir ikilemle karşı karşıya: “Her iki ülke de benim için çok şey ifade ediyor”

Nicolò Tresoldi gündemin tam merkezinde yer alıyor. Club Brugge’ün forveti zaten iyi formdaydı ve çarşamba günü Almanya 21 Yaş Altı’nın Malta 21 Yaş Altı’nı 4-1 yendiği maçta da hat-trick yaptı. Ancak Tresoldi’nin hâlâ İtalya’yı seçme hakkı bulunuyor ve kararını henüz vermedi.

Tresoldi, 22 yıl önce Sardinya’da dünyaya geldi ve orada büyüdü. On üç yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya’ya taşındı. Burada Hannover 96’nın altyapısına katıldı, çıkışını da orada yaptı ve kulüp onu 2025 yazında 7,5 milyon euro karşılığında Club’e sattı.

Tresoldi, bugüne kadar Mavi-Siyahlılar formasıyla 67 maça çıktı ve 28 gol attı. Nitekim geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde FC Barcelona ve Atlético Madrid başta olmak üzere rakiplere karşı fileleri havalandırdı.

Brugge ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar süren Tresoldi, Ağustos 2023’te Almanya 21 Yaş Altı formasıyla ilk maçına çıktı ve burada 26 maçta 16 golle oldukça etkili bir performans sergiledi. Sağ ayağını kullanan oyuncu daha önce, kesin millî takım tercihini yapmadan önce Almanya ile önce Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası’nı yaşamak istediğini söylemişti.

Çarşamba günü Malta yaşıtlarına karşı yaptığı hat-trick’in ardından Tresoldi, şimdi Almanya 21 Yaş Altı tarihinin en golcü oyuncusu olmaya sadece iki gol uzaklıkta. “Umarım salı günü bile” kıracağı bu rekor, şu anda bir dönem 18 gol atan Pierre Litbarski’ye ait.

Salı günü Alman ümitleri, Bielefeld’de Gürcistan 21 Yaş Altı ile karşılaşacak. Dokuz maç sonunda Yunanistan gibi 24 puanı bulunan Almanya için her hâlükârda bir galibiyet yeterli olacak. Almanya’nın yalnızca ikili averajı daha iyi olduğu için grubun büyük ihtimalle Almanların lehine sonuçlanması bekleniyor.

“Bu maceraya Alman ümitleriyle başladım ve bitirmek istiyorum” diyen oyuncu, çarşamba günü maçın ardından gelecek yılki Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası’na atıfta bulundu. “Almanya formasını gururla taşıyorum. Bu kolay bir karar değil. Sanırım herkes iki ülkenin de benim için çok şey ifade ettiğini biliyor.”

Tresoldi, kendisini bekleyen tercih konusunda kısa süre önce bir soru yöneltilen Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile daha önce temas kurmuştu. Klopp, “Bir tercih yapılırken çok fazla farklı etken devreye giriyor. Daha fazla zaman alma şansınız varsa, bunu yapmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum” dedi.



