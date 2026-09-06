Fortuna Sittard, deplasmanda ADO Den Haag'ı 2-3 mağlup etti; bunda yıldızlaşan Mohamed Ihattaren'in payı büyüktü. Hollanda-Faslı oyuncu iki gol attı ve bir asist yaptı.

Tıklım tıklım dolu WerkTalent Stadyumu'nda ADO, Feyenoord karşısında alınan etkileyici 2-2'lik beraberliğin ardından sezonun ilk üç puanını arıyordu. Karşılaşma temkinli başladı ve ilk bölümde fazla bir şey yaşanmadı.

Ancak yarım saat dolmadan Mohamed Ihattaren işleri bozdu. Orta saha oyuncusu büyük bir şansla topu önünde buldu ve ceza sahasının kenarından vuruşunu yaptı. Şutu Milan Hokke'ye çarpıp yön değiştirdi ve top ağlarla buluştu: 0-1.

Sadece birkaç dakika sonra Fortuna bir kez daha vurdu: Ihattaren'in ortasını Lequincio Zeefuik şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve böylece Den Haag'da Limburg ekibi kısa sürede 0-2'lik üstünlüğü yakaladı.

Devre arasının ardından ev sahibi ekip istediği cevabı verdi. On beş dakika dolmadan Evan Rottier son çizgiye kadar indi ve Yannick Eduardo'yu buldu; o da ortayı güzel bir vuruşla gole çevirdi: 1-2.

ADO devamını getiremedi, çünkü Ihattaren farkın bire inmesinden neredeyse hemen sonra öğleden sonraki ikinci golünü attı. Muhteşem bir uzak mesafe şutuyla farkı yeniden ikiye çıkardı. Sol ayaklı oyuncu yaklaşık 25 metreden vurdu ve topu direğin altından sert bir şekilde ağlara yolladı.

Ev sahibi ekip pes etmedi ve son umut için arayışını sürdürdü. Doksanıncı dakikada Jesse Bal, Juho Kilo'nun ortasını kafayla ağlara göndererek heyecanı yeniden yükseltti: 2-3. Ancak beraberlik golü gelmedi. Bu yenilginin ardından ADO, yalnızca bir puanla on yedinci sırada yer alıyor. FC Utrecht, Willem II ve SC Cambuur da şu ana kadar sadece birer puan topladı.