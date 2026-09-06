Parlayan Mohamed Ihattaren, ADO karşısında alınan galibiyette Fortuna için altın değerindeydi

Fortuna Sittard, deplasmanda ADO Den Haag'ı 2-3 mağlup etti; bunda Mohamed Ihattaren'in yıldızlaşan performansı büyük rol oynadı. Hollanda-Faslı oyuncu iki gol attı ve bir de asist yaptı.

Tıklım tıklım dolu WerkTalent Stadı'nda ADO, Feyenoord karşısında alınan etkileyici 2-2'lik beraberliğin ardından sezonun ilk üç puanını arıyordu. Maç temkinli başladı ve ilk bölümde çok fazla pozisyon yaşanmadı.

Ancak yarım saate yakın bir süre geçtikten sonra Mohamed Ihattaren dengeleri bozdu. Orta saha oyuncusu büyük bir şansla topu önünde buldu ve ceza sahası yayının kenarından şutunu çekti. Milan Hokke'ye çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu: 0-1.

Sadece birkaç dakika sonra Fortuna bir kez daha vurdu: Ihattaren'in ortasını Lequincio Zeefuik şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve böylece Limburg ekibi Den Haag'da kısa sürede 0-2'lik üstünlüğü yakaladı.

İkinci yarının ardından ev sahibi ekip aradığı yanıtı verdi. İlk 15 dakika dolmadan Evan Rottier son çizgiye kadar indi ve Yannick Eduardo'yu buldu; o da ortayı iyi değerlendirip golü yaptı: 1-2.

ADO devamını getiremedi, çünkü Ihattaren farkın bire inmesinden neredeyse hemen sonra öğleden sonraki ikinci golünü attı. Muhteşem bir uzak mesafe şutuyla farkı yeniden ikiye çıkardı. Solak oyuncu yaklaşık 25 metreden vurdu ve topu üst direğin altına çarptırarak sert bir şekilde ağlara gönderdi.

Ev sahibi ekip pes etmedi ve son umut için baskısını sürdürdü. Doksanıncı dakikada Jesse Bal, Juho Kilo'nun ortasını kafayla ağlara göndererek heyecanı yeniden artırdı: 2-3. Ancak eşitlik golü gelmedi. Bu yenilginin ardından ADO, yalnızca bir puanla on yedinci sırada yer alıyor. FC Utrecht, Willem II ve SC Cambuur da şu ana kadar yalnızca birer puan toplayabildi.