Parlayan isimler Erling Haaland ve Rayan Cherki, Manchester City’ye farklı bir galibiyet getirdi

Manchester City, cuma günü Premier League'de ikna edici bir galibiyet aldı. Erling Braut Haaland ve Rayan Cherki'nin attığı iki gol sayesinde Crystal Palace 1-4 mağlup edildi. City, iki maçta topladığı altı puanla mükemmel bir başlangıç yaptı. Palace ise şimdilik puansız şekilde son sırada yer alıyor.

Ayyoub Bouaddi'nin bitime on dakika kala ilk kez forma giydiği City, Selhurst Park'ta çeyrek saati biraz geçtikten sonra öne geçti. Antoine Semenyo, Haaland'ın kafasına çok ince bir orta yaptı ve Norveçli yıldız, kaleci Dean Henderson'ın üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-1.

Palace, ilk yarıda hücumda çok fazla varlık gösteremedi, ancak Jørgen Strand Larsen'in beraberlik golü için önemli bir fırsatı oldu. Sahanın diğer tarafındaki ünlü vatandaşıyla aynı sonucu alamayan eski Groningen oyuncusu, kafa vuruşunda topu auta gönderdi.

City, devre arasından yaklaşık on dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Phil Foden, tehlikeli bir bölgede topu yeniden kazandı ve pasını Cherki'ye verdi. Cherki de birkaç savunmacının arasından sıyrılıp topu usulca ağlara bıraktı: 0-2.

Ancak Palace pes etmeye niyetli değildi ve birkaç dakika sonra maça tamamen geri döndü. Yeremy Pino bir serbest vuruş kazandırdı ve topu, üst direkten sekip Gianluigi Donnarumma'nın sırtına çarparak nefis bir şekilde ağlara gönderdi: 1-2.

Ancak City ve Donnarumma'nın uzun süre üzülmesi gerekmedi. Palace, ceza sahası önünde Cherki'ye alan bırakarak hata yaptı ve o da bunu en iyi şekilde değerlendirdi. Şutu, Chris Richards'ın bacağına çarpıp şık bir şekilde ağlara gitti: 1-3.

Son bölümde City farkı daha da açtı. Palace'ın organizasyonu zaman zaman tamamen dağıldı ve Foden bunu bir kez daha değerlendirdi. Ceza sahasına doğru ilerleyen yıldız oyuncu, topu yanındaki Haaland'a çıkardı ve Norveçli golcü yakın köşeye çok sert vurup skoru belirledi: 1-4.