Vinicius Junior uzun süre Real Madrid'de dokunulmaz bir oyuncu olarak görüldü, ancak şu anda zor bir dönemden geçiyor ve ilk 11'deki yerini kaybetti.

"As" gazetesinin muhabiri Jose Felix Diaz'a göre, oyuncu ilk 11'deki yerini kaybettiğinin tamamen farkında.

Bu, bireysel parlaklığına ve belirleyici performanslarına Santiago Bernabeu seyircisinin alıştığı bir oyuncu için benzeri görülmemiş bir durum. Taraftarların alıştığından daha az ikna edici olan son performansları, hücum hattının yeniden düzenlenmesine katkıda bulundu.

Bununla birlikte, Vinicius'un yerini kaybetmesi teknik direktörünün onu gözden çıkardığı anlamına gelmiyor, tam tersine. "As" gazetesi şöyle aktardı: "Vinicius ilk 11'deki yerini kaybettiğinin tamamen farkında ve artık rekabetten muaf olmadığının bilincinde, ancak son günlerde hissettiği bir şey varsa, o da Jose Mourinho'nun ve kulübün mutlak saygısı ve desteğidir."

Mourinho, Vinicius'u rekabetten korumaya ya da ona ilk 11'de bir yer garantilemeye çalışmasa da, en iyi seviyesini yeniden kazanmasına yardımcı olmak istiyor.

Mourinho, Vinicius'un ayrılmasına izin vermeyecek

Bu yaklaşım, Vinicius'un Xabi Alonso ile geçmişteki ilişkisini gölgeleyen zorluklar ve yanlış anlaşılmalarla keskin bir tezat oluşturuyor.

İspanyol gazetesine göre, Brezilyalı ile Mourinho arasındaki iletişim şu anda mükemmel; görüşmeler ister özelde ister Portekizli teknik adamın alenî açıklamalarında olsun, samimiyetle öne çıkıyor.

Real Madrid'in teknik heyeti, onu dünyanın en iyi oyuncularından biri haline getiren o patlayıcı ve belirleyici oyuncuyu yeniden kazanmaya tam anlamıyla bağlı.

Kendi adına Vinicius, savunmacıları çalımlama, maçların gidişatını değiştirme ve rakip savunmalar üzerinde sürekli baskı kurma yeteneğini geri kazanmak amacıyla bu durumu değiştirmek için sıkı çalışıyor.

Bununla birlikte, Real Madrid bu konuda belli bir rahatlığa sahip. Geçen yaz sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattıktan sonra Vinicius, kulübün ona olan uzun vadeli güvenini yansıtan bir anlaşmadan yararlanıyor.

Ancak mevcut istatistikleri, alışılmış seviyesinden oldukça uzak: 12 maç, yalnızca bir gol ve üç asist. Ligden men edilmesinin sezonuna etkisi göz önüne alınsa bile, bu değerdeki bir oyuncu için yetersiz bir verim.

Madrid'de kimse acele etmek istiyor gibi görünmüyor. Kulüp, Brezilyalının en iyi halindeyken ne sunabileceğini biliyor, ancak şimdi bunu yeniden kanıtlamasını bekliyor.

Görüldüğü gibi, Vinicius'un son performansı ve Yan Diomande'nin öne çıkmasıyla birlikte ilk 11'deki yeri artık garanti bir mesele olmaktan çıktı; aksine yeniden peşinden koştuğu bir hedef haline geldi.