İspanyol Luis Enrique, Paris Saint-Germain ile tarih yazmaya devam ederek başkent kulübünün tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Bu başarı, takımın cuma günü ligde Le Havre karşısında elde ettiği (5-1)'lik farklı galibiyetin ardından geldi.

Paris Saint-Germain'i Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki kupasına taşıyan Enrique, takımın başında yönettiği 188 maçta 127. galibiyetine ulaşarak Paris kulübünün tarihindeki en çok galibiyet elde eden teknik direktör olarak tarihi listenin zirvesine yerleşti. Böylece Enrique, daha önce Laurent Blanc (173 maçta 126 galibiyet) ve Luis Fernandez (244 maçta 125 galibiyet) adına kayıtlı olan rekoru geride bıraktı.

Karşılaşmanın ardından İspanyol teknik direktör, Paris Saint-Germain'in teknik yönetimini üstlenmekten duyduğu büyük gururu dile getirdi ve "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bu rakam, bu kalitede oyunculara sahip olmam, Paris Saint-Germain gibi büyüklükte bir kulüpte bulunmam ve hepimizin tam bir uyum içinde çalıştığımız bir spor yönetimiyle birlikte olmam bakımından ne kadar şanslı olduğumu gösteriyor. Burada olmaktan çok mutluyum."

Enrique, ciddiyet ile şakacılığı harmanlayan her zamanki üslubuyla şunları ekledi: "Peki oyuncuların benimle çalışmaları açısından ne kadar şanslı oldukları? Öyle olup olmadıklarını bilmiyorum (gülerek), çünkü ben son derece talepkâr bir teknik direktörüm ve onlara sürekli baskı yapmaya devam ediyorum; bu, kulübün ve bu taraftarların hak ettiği üslup."