Paris Saint-Germain oyuncusu Portekizli Vitinha, iki takımın yarın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı karşılaşmada Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ile karşı karşıya gelmekten korkmadığını belirtti.

Marca gazetesi, Vitinha'nın tanıtım basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. Portekizli şöyle konuştu: "Yamal en iyi oyunculardan biri ve şu anda ortaya koyduğu performans muhteşem; olağanüstü bir oyuncu, ancak ondan korkmuyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Barcelona'dan söz ederken konuşmayı yalnızca Lamine Yamal'la sınırlamak haksızlık olur, çünkü Katalan takımı birçok seçkin oyuncuya sahip."

Vitinha devamında, "Yarınki karşılaşmanın erken bir final olduğunu söylemek için henüz çok erken. Şu anki durum, mayıs ayında olacağı gibi değil, ancak her zaman büyük bir maçla karşı karşıyayız." dedi.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Portekizli şunları vurguladı: "Paris ve Barcelona, Avrupa'nın en iyi takımları arasında yer alıyor ve Bayern Münih'in de onlara katıldığını düşünüyorum; bu tür maçları oynamak için her zaman bir istek vardır."

Kvaratskhelia'nın durumu hakkında ise şu yorumu yaptı: "Herkesin her zaman iniş çıkış dönemleri olur. Bir ya da iki oyuncuda yaşanan şey tüm sezon boyunca sürmez. Umarım yarın hepimiz en iyi seviyemizde oluruz."

"Barcelona'nın orta sahası nasıl durdurulur? Ne olacağını göreceğiz, ancak bize baskı yapacakları için seçkin bir performans ortaya koymamız gerekiyor. Manchester City karşısında ilk yarıda iyi bir performans sergiledik." ifadelerini kullandı.

Sözlerine şunu ekledi: "Hangi takımın maça daha fazla hakim olabileceğini göreceğiz. Ancak her biri oyunun gidişatına hükmetmek isteyen iki takımla karşı karşıyayız ve iki takım da yüksek baskı yapan takımlardan olduğunda bu zor bir iştir."

Vitinha şunları vurguladı: "Ousmane Dembélé uzun süredir takımın kaptanı oldu. Bu tür maçlarda, ortaya koyduklarıyla bizi daha güçlü kılıyor; kendine özgü bir oyuncu. Hepimiz neler yapabileceğini biliyoruz."

Vitinha sözlerine şöyle devam etti: "Teknik direktörüm Luis Enrique'nin bana her zaman söylediği gibi, hâlâ gelişebilir ve daha iyi olabilirim, ancak çok gelişme kaydettim ve Paris'te ortaya koyduklarımızdan gurur duyuyorum. Bu burada beşinci sezonum ve umarım bu şekilde devam eder, galibiyetler almayı sürdürürüz."

Ballon d'Or hakkında ise şu yorumu yaptı: "Harry Kane, Mbappé, Yamal ve Olise'nin ödül için yarışmayı hak ettiğini düşünüyorum, ancak ödülün Parisli oyunculardan birine verilmesinin en adil seçenek olacağına inanıyorum."