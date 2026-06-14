Paris, yıldızına göz dikmişlere kapıyı kapatıyor: "Dokunulmaz"

Paris Saint-Germain, Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın geleceği konusunda kararlı tutumunu teyit ederek, 22 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Luis Enrique'nin spor projesinde "satılamaz" olarak nitelendirdi.

Alman "Sky Sports" ağından gazeteci Florian Plettenberg'in açıkladığına göre, "kulübün iç kararı net: Parkola şu anda satılık değil ve spor projesinde dokunulmaz bir oyuncu olarak görülüyor".

Bartenberg, Paris Saint-Germain'in "birçok İngiliz kulübünün ciddi ilgisine rağmen oyuncu için herhangi bir fiyat belirlemediğini" vurgularken, raporda Parkola'yı Barcelona ile ilişkilendiren söylentiler de yalanlandı.

Parkola'nın durumu, özellikle İngiltere'de transfer piyasasında hareketliliği sürdürüyor. Son haftalarda Liverpool, Arsenal ve Manchester United, oyuncuya ilgi göstermiş, hatta menajeriyle doğrudan iletişime geçerek olası transferin koşullarını sormuşlardı. Bu arada Fransız kanat oyuncusu, Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain kadrosunda bu sezon rolünün azalmasına tanık oldu; hatta Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal karşısında yedek olarak sahaya çıktı ki bu durum oyuncu tarafından pek hoş karşılanmadı.

Buna rağmen, Paris kulübü Parkola'nın potansiyelinden ve uzun vadeli yeteneklerinden hala emin ve kanat oyuncusunun geleceğine sarsılmaz bir inanç besliyor. Ancak, 1 Temmuz'da transfer döneminin resmi olarak başlamasına iki hafta kaldığı için durum henüz kesinleşmiş değil.