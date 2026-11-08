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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP
Çeviri:

Paris ve Real şoklarının ardından: Flick, Barcelona'dan şüphe edenlere ateşli bir mesaj gönderdi!

Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
H. Flick
İspanya
Almanya

Ne söyledi

Flick, Barcelona'nın büyük maçlarda sahne alabilme yeteneğine dair sorulara şu sözlerle yanıt verdi: "Takımıma inanıyorum, ona yüzde 100 güveniyorum ve futbolu oynamak istediğimiz şekle dair fikre de güveniyorum."

Flick, Barcelona'nın Atletico Madrid maçının başında gereken sertliği gösteremediğini açıklarken, rakip takımın ikili mücadelelerde ve bireysel durumlarda daha fazla var olduğunu, bunun da ev sahibi tarafa ilk dakikalarda üstünlük sağladığını belirtti.

Şöyle konuştu: "Bana göre mesele sahada sahip olduğumuz sertlikle ilgili ve bu başlangıçta mevcut değildi. Atletico'nun maça daha fazla dahil olduğu, oyuncu oyuncuya mücadelelerde ve ikili mücadelelerde daha fazla var olduğu hissine kapılıyordunuz, biz ise öyle değildik."

Barcelona'nın maça dönmesinin ve ilk yarı bitmeden beraberliği yakalamasının, maçın seyrini değiştiren önemli etkenler olduğunu ekleyen Flick, takımının devre arasından sonra kontrolü ele geçirdiğini ve arzuladığı performansı ortaya koymayı başardığını vurguladı.

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Flick, Atletico karşısındaki galibiyeti son derece önemli olarak nitelendirirken, takımının ilk yarıda beklenen seviyeyi gösteremediğini, buna karşın maçın ikinci yarısında büyük ölçüde geliştiğini ve gidişatı kontrol etmeyi başardığını, dolayısıyla kendi bakış açısına göre galibiyetin hak edilmiş hale geldiğini açıkladı.

Alman teknik adam, Frenkie de Jong'un sağ bek mevkisindeki görevine değinerek, oyuncunun bir önceki maçtan önce konuyu kendisiyle konuşmasının ardından, takımın ihtiyaç duyması halinde bu mevkiyi üstlenmeye hazır olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Flick, planın de Jong'un sağ tarafta 50 dakika boyunca görev yapması, Bernie yorgunluk hissettiğinde ise değiştirilmesi şeklinde olduğunu açıklarken, işlerin ortaya konulan tasarıma uygun gittiğini ve kararı doğru bulduğunu belirtti.

Flick, açıklamalarını Barcelona'nın kendi felsefesine uygun şekilde çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak tamamladı; oyuncularının kalitesine ve yerleştirmeye çalıştığı oyun tarzını uygulama becerilerine olan güvenine dayanarak, Real Madrid ve Paris Saint-Germain yenilgilerinin ardından gelen eleştirilere rağmen projesine bağlı kaldığını yansıtan bir mesaj verdi.

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