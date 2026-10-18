Barcelona'nın futbolcusu Dani Olmo, dün cumartesi günü La Cartuja Stadı'nda Real Betis karşısında sonradan oyuna girdikten sonra beşinci golü kaydetti ve kritik bir haftaya en iyi formunda giriyor. Fermin Lopez ile oyun kurucu mevkii için sürdürdüğü güçlü rekabet, teknik direktör Hansi Flick için ekstra bir güç kaynağı anlamına geliyor.

Katalan"Sport" gazetesine göre Dani Olmo, gol yoluna dönmek için mükemmel zamanlamayı seçti ve geçen 15 Mart'ta Camp Nou'da Sevilla karşısında ağları havalandırmasından bu yana süren gol oruncunu sona erdirdi.

O tarihten bu yana Barcelona ve İspanya Milli Takımı, hazırlık maçları da dahil 40 maç oynadı ve Olmo bu süreçte filelere gönderemedi.

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Gol atmaktan uzak kalmasına rağmen Olmo fark yaratmayı bırakmadı; bu dönemde 13 asist yaptı ve Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın temel unsurlarından biri oldu. Turnuvanın bütün maçlarında forma giydi ve iki gol pası verdi.

Ayrıca bu sezon Barcelona ile La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 asist, milli takımla UEFA Uluslar Ligi'nde ise 3 asist yaptı. Bu da etkisinin yalnızca gol atmakla sınırlı olmadığını doğruluyor.

Olmo'nun golünün önemi, Barcelona'nın son derece zorlu bir haftaya yaklaşmasıyla daha da artıyor. Bu hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile karşılaşma, ardından 25 Ekim'de Real Madrid'e karşı El Clasico'yu içeriyor. Sezonun gidişatını etkileyebilecek bu iki maça Flick, orta saha oyuncusunun kendine olan güvenini yeniden kazanmasının ardından çıkacak.

"Sport"'a göre bu sezon sergilediği performanslar nedeniyle avantaj Fermin'de, ancak Flick futbolculara forma şansı vermeyi ve ilk 11'de aralarında rotasyon yapmayı amaçlıyor; hatta bazı maçlarda ikisini birlikte, forvetin arkasında sahaya sürdü.

Fermin enerjisiyle ve gol bölgelerine ulaşma kabiliyetiyle öne çıkarken, Olmo takıma sakinlik, vizyon ve asistler kazandırıyor. Bu durum Flick'e, rakibe ve maçın şartlarına göre en uygun olanı seçme imkânı tanıyor; aynı zamanda elinde maçın gidişatını değiştirebilecek bir yedek bulunuyor, nitekim Olmo bunu Betis karşısında yaptı.

Paris Saint-Germain ve Real Madrid maçları yaklaşırken Flick, oyun kurucu mevkiinde kime güveneceği konusunda önemli bir karar vermek durumunda. Ancak Olmo, son golüyle önümüzdeki dönemde belirleyici bir rol oynamaya hazır olduğunu kanıtladı.



