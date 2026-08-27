2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kurası, Barcelona için zorlu eşleşmeler ortaya çıkardı. Kura sonucunda İspanyol ekip, 4'ü kendi sahasında, 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 kulüple karşı karşıya gelecek.

Barcelona, Manchester City ve Paris Saint-Germain'e karşı iki ağır sıklet mücadeleye çıkarken; Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Galatasaray, Como ve Sabah ile de karşılaşacak.

Barcelona'nın lig aşamasındaki maçları şu şekilde oluştu:

Barcelona - Manchester City (İngiltere) — kendi sahasında.

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona — deplasmanda.

Barcelona - Aston Villa (İngiltere) — kendi sahasında.

Sporting Lizbon (Portekiz) - Barcelona — deplasmanda.

Barcelona - Feyenoord (Hollanda) — kendi sahasında.

Galatasaray (Türkiye) - Barcelona — deplasmanda.

Barcelona - Como (İtalya) — kendi sahasında.

Sabah (Azerbaycan) - Barcelona — deplasmanda.

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Bu kura, 36 takımın tek bir lig aşamasında yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nin yeni sistemi kapsamında gerçekleşti. Bu sistemde her takım, her torbadan iki takım olacak şekilde, biri kendi sahasında diğeri deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple 8 maç oynuyor.

İlk sekiz sırayı elde eden takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken; 9 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar, son 16 turundaki kalan biletler için gidiş-dönüş sistemiyle bir play-off oynuyor. 25. sıradan sona kadar yer alan takımlar ise turnuvaya veda ediyor.

Lig aşaması 8 Eylül 2026'da başlayacak, son hafta 27 Ocak 2027'de oynanacak. Final maçı ise 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak.

Manchester City ve Paris Saint-Germain karşılaşmaları, özellikle her iki takımın da birinci torbada yer alması nedeniyle Barcelona'nın lig aşamasındaki en zorlu sınavları olarak öne çıkıyor. Aston Villa, Sporting, Feyenoord ve Galatasaray maçları da başka güçlü sınavlar sunarken, Barcelona dört maçı kendi sahasında oynama avantajına sahip.

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