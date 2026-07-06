Paris üçlüsünün dinlenme süresi… Enrique, İspanya ile Portekiz arasındaki karşılaşmaya ilişkin yorumda bulundu

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, bu pazartesi gününden itibaren kendi adını taşıyacak olan “Yeşil Plaj”ın açılış töreninde, Gijón şehriyle olan yakın bağını bir kez daha vurguladı.

Enrique, Sport gazetesinde yayınlanan açıklamalarında, “İşimin doğası gereği ailemden nadiren bahsederim, bu yüzden bana bu fırsatı tanıyan Gijón Belediyesi’ne minnettarım” dedi.

Enrique sözlerine şöyle devam etti: “İş için Gijón’dan 30 yıldan fazla bir süre önce ayrıldım, ancak her yıl buraya geri dönmeyi hiç unutmadım. Şehrime ne kadar bağlı olduğumu herkes bilir. Bu, olağanüstü bir jest.”

Eski İspanya milli takım teknik direktörü, La Roja’nın Dünya Kupası’ndaki bir sonraki maçı hakkında da sorulduğunda, “La Roja”nın şansına dair iyimser olduğunu belirtti, ancak tahminlerde bulunmaktan kaçındı.

Enrique, “Maç muhteşem olacak ve umarım İspanya, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası’nı kazanır” dedi.

"Tahminlerde bulunmayı sevmem, ancak İspanya Portekiz’i yenerse, 3 oyuncum erken tatile çıkacak" diye vurguladı.

Enrique, Portekizli üçlü Vitinha, Nuno Mendes ve João Neves'i kastediyor.

Luis Enrique, İspanya milli takımının gelişmeye devam ettiğini ve şampiyonluk için rekabet edebileceğine inandığını belirtti.

“Dünya Kupası son derece karmaşık bir turnuva. İspanya’nın doğru yolda ilerlediğini düşünüyorum ve maçı ailemle birlikte izleyeceğim. Turlar ilerledikçe rekabet daha da zorlaşıyor, ancak İspanya milli takımının yükseliş eğiliminde olduğunu görüyorum” diye ekledi.