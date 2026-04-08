Paris'teki olayın ardından... Kovač, Atlético karşısında Barcelona'yı bir kez daha mağlup etti

Gerilim ve dram dolu bir karşılaşmada, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Barcelona ile Atlético Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının yönetimini Rumen hakem Stefan Covaci'ye verdi.

Stefan Kovac, Katalan takımıyla tartışmalı bir geçmişe sahip ve Camp Nou'nun heyecanlı atmosferinde en sevdiği "kurbanı"nın karşısına yeniden çıkıyor.

Kovács'ın Barcelona'ya yönettiği son maçta, genç savunma oyuncusu Pau Cubarsi ilk yarıda oyundan atılmıştı ve Atlético Madrid, Julián Álvarez ve Sorloth'un attığı gollerle 2-0 öne geçmişti. Maç, Blaugrana'nın sayıca az olmasına rağmen Rojiblancos'un nispi üstünlüğüyle sona ermişti.

Ayrıca okuyun:

Camp Nou'nun kalbinde... Atlético, Barcelona'yı mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi yarı finaline bir adım daha yaklaştı

"Transfermarkt" istatistiklerine göre, Kovac şu ana kadar Katalan ekibinin üç maçını yönetti, hiçbirinde galibiyet tatmadı. Bu maçlar, 2023-2024 sezonunun Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile oynanan rövanş maçıyla başladı. Kovac, ilk yarıda savunma oyuncusu Ronald Araujo'ya kırmızı kart gösterdi ve bu, Barça'nın çöküşüne ve 1-4'lük skorla turnuvadan elenmesine katkıda bulundu.

Kovač ayrıca, 1-1 berabere biten Avrupa Ligi'nde Barcelona'nın Napoli ile oynadığı maçı yönetti. Bunun yanı sıra, Camp Nou'da oynanan ve Katalanların galibiyetle sonuçlanmayan diğer maçları da yönetti.