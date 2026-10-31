Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Fransa ve Avrupa'nın son şampiyonunun cuma gecesi bir gol geriye düştüğü maçta ligin son sırasındaki Le Havre'ı farklı mağlup etmesinin ardından takımının kadro derinliğini ve mentalitesini övdü. Kaptanlık görevini üstlenen Achraf Hakimi, Stade Oceane'deki üstün performansta beş golün tamamına doğrudan katkıda bulunarak gecenin yıldızı oldu.

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Faslı savunmacı farklı geri dönüşe damga vurdu

Hakimi, profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini yaparken 9. haftada iki de asist yaparak PSG'nin Ligue 1'de üst üste altıncı galibiyetini almasını sağladı. Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia sakatlıkları nedeniyle hâlâ forma giyemezken Paris ekibi, pazartesi günü Lyon karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette ilk 11'de oynayan beş oyuncuyu değiştirdi. Erken bir golle geriye düşmesine rağmen lider, geri dönerek tüm kulvarlarda üst üste dokuzuncu galibiyetini aldı.

Konuk ekip erken gelen gole karşılık verdi

Henüz galibiyet alamayan Le Havre, 18. dakikada sürpriz bir sonuca yaklaşır gibi oldu. İlk 11'e dönen orta saha oyuncusu Senny Mayulu, rakip yarı sahanın ilerisinde topu kaybetti. Sağ kanattan ilerleyen Rayan Fofana'nın ortasında eski Sunderland ve West Bromwich Albion forveti Josh Maja, dokunuşla sezonun dördüncü golünü attı.

Ev sahibi takımda ilk maçına çıkan kaleci Arnaud Bodart, Ferran Torres'in beraberlik golüne izin vermedi. Ardından, maça bu sezon gol atamamış olarak çıkan Hakimi oyunun kontrolünü ele aldı. Faslı oyuncu, 26. dakikada Lucas Hernandez'in uzun pasını kontrol edip topu Belçikalı kanat oyuncusu Mika Godts'a aktardı. Godts, topu sol alt köşeye göndererek üst üste ikinci maçında da gol attı. İki dakika sonra Mayulu'nun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Hakimi, Bodart'ı yakın direğinden mağlup etti. VAR incelemesinin ardından ilk ofsayt kararı kaldırıldı.

Enrique, maçın ardından PSG TV'ye şunları söyledi: “Harika bir galibiyet. Maça her zamanki konsantrasyonumuzla başladık ama kontra ataklara karşı zorlandık ve gollerini de böyle attılar. Deplasmanda oynadığınızda rakibiniz her zaman daha motive olur. Ama sonuçta maça hâkim olan taraf bizdik. Çok sayıda fırsat yarattık ve oyuncularımız çok üst düzey bir performans sergiledi. Bu yüzden mutluyuz.

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“Titis'in neler yapabileceğini gördük, Paris Saint-Germain'in belirlediği seviyeye ulaşmak zor olsa da. Ama hedefimiz bu: Rakibimiz kim olursa olsun her maçta olabildiğince rekabetçi olmak. Galibiyet rekoru mu? Bu seviyede bir kulübü yönetebildiğim ve inanılmaz oyunculara sahip olduğum için şanslıyım. Çok mutluyum ve Paris'te tarih yazmaya devam etmeyi umuyorum.”

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İkinci yarıdaki etkili oyun, ilk hat-trick'i getirdi

Sezon boyunca yalnızca iki puan toplayarak son sırada yer alan Le Havre'da Sota Nakamura ve Fofana beraberlik için tehlike yaratsa da Hakimi, ikinci yarının başlamasından 10 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Amir Richardson'ın ceza sahasının sol köşesinde Maghnes Akliouche'a yaptığı faulün ardından sağ bek, yaklaşık 18 metreden kullandığı serbest vuruşta topu falso vererek sağ alt köşeye gönderdi.

62. dakikada Maja'nın, Djibril Ouziad'ın sağ kanattan yaptığı ortaya kafayla vurduğu top sol direğin dışına çarptı. PSG hemen kontra atağa çıktı. Ceza sahasından çıkan Bodart, Hakimi'nin savunma arkasına gönderdiği pası kesemedi. Mayulu, topu kalesinden uzaklaşan kalecinin yanından geçirip yaklaşık 27 metreden boş kaleye yuvarladı. Yedi dakika sonra Bodart, Hakimi'nin Godts'un yerden ortasına yaptığı ilk vuruşu çeldi ancak top doğrudan savunmacının sağ uyluğuna çarpıp ağlara gitti.

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Hakimi, maçın ardından PSG TV'ye şunları söyledi: “Bütün takım çok iyi bir performans sergiledi, çok mutluyuz. Kolay değildi, maça gol yiyerek başladık ama karakterimizi gösterdik ve oyuna dönmek için doğru yaklaşımı sergiledik. En önemlisi bu. Benim için harika bir akşam; özellikle kazandığımız için ama aynı zamanda ilk hat-trick'imi yaptığım için. Mutluyum ve bu formayla olabildiğince çok gol atmayı umuyorum.”

Tutuk başlangıcın ardından ivme kazanıyorlar

Ligue 1'deki ilk üç maçından yalnızca bir puan çıkaran PSG, artık Fransa'nın en üst liginde zirvedeki hâkimiyetini yeniden sağlamış durumda. Son Avrupa şampiyonu, Dembele ve Kvaratskhelia'nın dönüşünü beklerken hücumdaki bu etkili performansını yaklaşan Şampiyonlar Ligi ve lig maçlarına taşımayı hedefleyecek. Henüz galibiyet alamayan Le Havre ise ligin dibinde kalmaya devam ediyor.