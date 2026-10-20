Paris'te korku: Fransızlar, Digne-Lamine Yamal karşılaşmasını neden "aleni intihar" olarak görüyor?

Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki devler savaşına saatler kala Paris Saint-Germain, ilan edilmemiş bir olağanüstü hal yaşıyor; üstelik bunun sebebi Barcelona'nın bir bütün olarak gücü değil, yalnızca tek bir isim: Lamine Yamal.

Portekizli cevher Nuno Mendes'in sakatlığı, Paris savunmasının sol tarafında bir kriz patlattı ve Luis Enrique'yi, Fransız futbol uzmanlarının şu anda gündemde olan isimle çözülmesi halinde intihar olarak nitelendirdiği taktiksel bir ikilemle karşı karşıya bıraktı.

Sol bek krizi: Paris'in hayalini tehdit eden açık

Prens Parkı kampı, Nuno Mendes'in kritik Barcelona randevusundaki yokluğunun kesinleşmesiyle acı bir darbe aldı.

Rakip kanatlara karşı ilk kalkan olan bek, devasa bir boşluk bıraktı ve tüm Fransız analiz stüdyolarındaki soru "Paris nasıl kazanacak?" sorusundan "Lamine Yamal'ı durdurmaya kim cesaret edecek?" sorusuna dönüştü.

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RMC radyosundaki ünlü "Rothen s'enflamme" programında, Fransız futbolunun efsanesi Jean-Michel Larqué sert bir hüküm vermekte tereddüt etmedi. Barcelona'nın eski oyuncusu Lucas Digne'yi Mendes'in yerine düşünmenin kaybedilmiş bir kumar olduğunu değerlendirdi.

Larqué keskin bir ifadeyle şöyle konuştu: "Lucas Digne'yi Lamine Yamal ile birebir karşı karşıya getirmek sadece bir sorun değil, taktiksel bir intihardır. Bu mevki için onunla anlaşmak, Paris yönetiminin ağır bir stratejik hatasıydı. Lucas Hernandez'in Mendes'e alternatif olamayacağını hepimiz biliyorduk, buna rağmen yönetim aynı hatayı tekrarladı."

7 milyonluk transfer mercek altında

Eleştirilerin hedefinde yalnızca Larqué yoktu. Analist Éric Di Meco, Digne'yi bu yaz Everton'dan 7 milyon euro karşılığında getiren transferin faydasını sorguladı: "33 yaşında ve kariyeri açık bir düşüş eğrisinde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Mevkisinde üçüncü tercih bile olup olmadığı konusunda ciddi sorular var. Yaş ve mevcut imkânlar ölçütleriyle bu transfer, Paris Saint-Germain büyüklüğünde bir projeye hizmet etmiyor."

Dahası Di Meco daha da ileri giderek, Fransız kamuoyunun unutamadığı bir olayı hatırlattı: Digne'nin, 2016 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Fransa ile İspanya arasındaki maçta bizzat Lamine Yamal'a karşı saf bir penaltıya sebep olmasına değinerek, oyuncular arasındaki tarihî bir psikolojik komplekse işaret etti.

Çılgın çözüm: Zaïre-Emery

Bu karamsarlığın ortasında Larqué, şok edici ve beklenmedik ama en mantıklısı olarak gördüğü bir çözüm önerdi: orta saha cevheri Warren Zaïre-Emery'yi sol bek mevkisine çekmek.

Şöyle açıkladı: "Zaïre-Emery'yi tereddütsüz sola koyarım. Devasa bir fiziksel güce, tükenmez bir kondisyona sahip ve veriminin zirvesinde. Her seferinde kendisinden istenen her mevkide parlayabileceğini kanıtladı. Lamine'nin hızına ve patlamalarına ayak uydurabilecek tek oyuncu o."

Buna karşılık 1998 Dünya Kupası şampiyonu Christophe Dugarry, Digne'ye yönelik saldırının şiddetini hafifletmeye çalışarak ona biraz zaman tanınması çağrısında bulundu. Şöyle dedi: "Luis Enrique faktörünü unutmamalıyız. Teknik direktör beklerine çok karmaşık bir felsefe dayatıyor ve Nuno Mendes'in kendisi de başta onun fikirlerine uyum sağlayana kadar uzun süre zorlandı. Belki de Digne'nin sistemi anlamak için sadece daha fazla zamana ihtiyacı var."



