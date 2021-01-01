Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona rövanşında da yok!

Bir ay önce Caen ile oynanan kupa maçında sakatlanan Neymar, Barcelona maçına da yetişemiyor.

Paris Saint-Germain taraftarları Neymar'ın geri dönüşünü biraz daha bekleyecek. Fransız ekibinden yapılan açıklamaya göre Brezilyalı oyuncu, Barcelona ile oynanacak rövanş maçında da forma giyemeyecek. Böylece Aralık ayındaki kura çekiminden bu yana merakla beklenen Lionel Messi - Neymar kapışması bu sezon sahnelenemeyecek.

Ne olmuştu?

Paris Saint-Germain'in Caen ile oynadığı Fransa Kupası maçında iki takım oyuncuları toplam 32 faul yaptı. Bu faullerden birine de Neymar maruz kaldı. 60. dakikada yaşanan pozisyonda acı içinde yere yığılan Brezilyalı oyuncu, oyundan çıktı ve yerini Kylian Mbappe'ye bıraktı. Neymar, 10 Şubat günü oynanan bu maçtan sonra bir daha sahaya çıkamadı.

PSG, Neymar'dan yoksun olduğu dönemde çıktığı dört lig maçının üçünü kazandı, Fransa Kupası'nda da Brest'i eledi.

Barcelona - PSG eşleşmesinde ilk maç ne oldu?

Neymar'ın yokluğunda oynanan bir diğer maç da Şampiyonlar Ligi kulvarındaydı. Barcelona ile Paris Saint-Germain arasında Camp Nou'da oynanan zorlu 90 dakikada konuk takım adeta şov yaptı.

Lionel Messi'nin 27. dakikadaki penaltı golüyle yenik duruma düşen Paris Saint-Germain, ilk yarıyı Mbappe'nin 32.dakikada attığı gol sayesinde berabere bitirdi. İkinci yarıda ise Mbappe, 65. ve 85. dakikalarda iki gol daha atarak hat-trick yaptı. Moise Kean de 70. dakikada fileleri havalandırdı. Böylece Fransa temsilcisi, rövanş öncesi 4-1'lik bir avantaj elde etti.

Rövanş maçı 10 Mart günü Paris'te oynanacak.

Neymar bu sezon ne yaptı?

Paris Saint-Germain'in 29 yaşındaki oyuncusu bu sezon sakatlıklar ve Covid-19 nedeniyle birçok maçı kaçırmak zorunda kaldı. Eylül ayının ortasına kadar takımından uzak kalan Neymar, toplam 18 maça çıkabildi. Bu maçlarda ise 13 gol atıp, üç asist yapabildi. Neymar attığı 13 golün üç tanesini, tek bir maçta Başakşehir filelerine gönderdi.

Öte yandan bu sezon kulübüyle 31 resmi maça çıkan Mbappe, kaydettiği 23 golün 16 tanesini Neymar sahada yokken attı.