Accor ile iş birliğinin sonuna gelen kulüp, yeni göğüs sponsorluğu anlaşmasından ne kadar kazanacak?

PSG, Qatar Airways ile olan forma anlaşmasından yıllık büyük bir kazanç elde edecek.

2019 yazından bu yana forma göğüs sponsorluğunda Accor ile iş birliği yapan Paris ekibi gelecek sezon için yeni bir anlaşmaya imza attı.

Halihazırda Boca Juniors'ın göğüs sponsoru olan Qatar Airways, Paris Saint-Germain'in de formalarını süsleyecek.

PSG bu anlaşmadan ne kadar kazanacak?

Paris ekibine yakın bir kaynağın AFP'ye verdiği demece göre, Qatar Airways ile olan anlaşmanın süresi hala net değil.

PSG'nin havayolu şirketi ile yaptığı göğüs sponsorluğu anlaşmasından yıllık 60 ile 70 euro arasında bir kazanç elde edeceği söyleniyor.

Ayrıca Paris Saint-Germain'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, giyim markası GOAT ile 2022-2023 yılları arasında forma kol sponsorluğu için anlaşıldığı belirtildi. İddialara göre, Fransız devi bu sponsorluk anlaşması ile 3 yılda 50 milyon euro civarında bir gelir elde edecek.

Öte yandan kulübün bilgilerine göre PSG son iki sezonda dünya çapında yılda bir milyon forma sattı ve bunların çoğu Kylian Mbappe ile Lionel Messi'nin formalarıydı.

Lionel Messi, PSG'ye ne kadar kazandırdı?

Yıllık net 40 milyon euro maaşı olan Arjantinli yıldız, Kylian Mbappe ile birlikte Paris Saint-Germain'in en fazla kazanan isimlerinden biri.

Paris ekibi, Lionel Messi'nin kazandıracağı gelirle bu maaş giderini fazlasıyla karşılayacağını düşünüyordu ve MARCA'nın haberine göre; öyle de oldu.

Arjantinli yıldız ilk sezonunda kulübe yaklaşık 700 milyon euro kazandırdı ve PSG bir sezonda hiç bu kadar gelir elde etmemişti.

Lionel Messi'nin takıma katılışı, yeni ve daha iyi sponsorluk anlaşmalarının önünü açtı. Kripto para borsasında da Messi'nin imzasının ardından Paris ekibinin grafiklerinde artış yaşandı.

35 yaşındaki yıldızın kulübe kazanç sağladığı bir diğer alan ise forma gelirleri. Neymar'ın gelişi ve Kylian Mbappe'nin performansıyla forma satışlarında hali hazırda bir artış yaşayan kulüp, Messi ile birlikte satışlarını daha da artırdı.

Ayrıca Barcelona'dan takıma katılan yıldızın gelişi, kulübün sosyal medya ağlarında da büyük etki yarattı. Tüm platformlarda toplamda 15 milyon takipçi kazanan PSG ilk kez 150 milyonu gördü.

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'in stadyum gelirlerine de etki etti. Bilet satışlarında önemli bir büyüme yaşanırken kulübün sponsorluk direktörü, "Artık her maça bilet bulamıyorsunuz, açıkça bir dönüm noktası oldu" yorumunu yaptı.

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