Paris Saint-Germain, milli maç arasına Ligue 1 lideri olarak giriyor. Başkent ekibi, cumartesi akşamı sahasında Troyes AC'yi 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü Ilya Zabarnyi attı.

Mika Godts, PSG'de maça sol kanatta başladı. Bu yaz Ajax'tan transfer edilen Belçikalı futbolcu, son haftalarda özellikle ligde formda. Godts, cumartesi günkü maç öncesinde çıktığı son iki Ligue 1 karşılaşmasında iki gol ve bir asist kaydetmişti.

Beklendiği gibi PSG, ilk yarıda üstün taraftı. Ancak Troyes kalecisi Hillel Konaté, Senny Mayulu ve Ferran Torres'e gol izni vermedi.

Konaté, Zabarnyi'nin kafa vuruşunda ise çaresiz kaldı. PSG'nin korneri kısa kullanmasının ardından Mayulu'nun ortasını Ukraynalı futbolcu, devre arasına kısa süre kala kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

İkinci yarıda Troyes, skor nedeniyle de daha fazla hücuma çıkmaya başladı. Renaud Ripart'ın şutu az farkla dışarı gitti.

PSG ise özellikle topa sahip olma konusunda üstünlüğünü sürdürdü. Warren Zaïre-Emery'nin kalenin önünden geçen şutu ve Torres'in Konaté'ye takıldığı pozisyonla başka fırsatlar da yakaladı. Ancak Lucas Maronnier'nin golünün ofsayt nedeniyle iptal edilmesiyle skor değişmedi.

Böylece PSG, cumartesi günü AJ Auxerre'i deplasmanda 0-1 yenen ikinci sıradaki şehir rakibi Paris FC ile arasındaki farkı yeniden üç puana çıkardı. Troyes ise 16. sırada yer alıyor.