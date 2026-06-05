Paris Saint-Germain ve Manchester United, 90 milyon avroluk küme düşen orta saha oyuncusu için rekabet ediyor

The Athletic'in tahminine göre, Mateus Fernandes için rekabet yakında alevlenecek. Ligden düşen West Ham United, 21 yaşındaki orta saha oyuncusundan 90 milyon avrodan fazla gelir elde edebileceğini düşünüyor.

Paris Saint-Germain ve Manchester United, Fernandes için en önemli adaylar olarak görülüyor. The Times'a göre, lig şampiyonu Arsenal de Fernandes'i takip ediyor.

Portekizli oyuncu, 2025 yazında küme düşen Southampton'dan 44 milyon avroya transfer edilen West Ham'da sadece bir sezon oynadı.

Fernandes, üst üste ikinci sezonunda küme düştü, ancak ilgiden şikayetçi değil. Ancak West Ham, onu öylece bırakmayacak.

Portekiz milli takımında bir kez forma giyen Fernandes'in sözleşmesi 2030 ortasına kadar sürüyor ve bu yaz en az 92 milyon euro getirmesi gerekiyor.

Southampton'ın da yüzde on beşlik bir satış payı hakkı olduğu için West Ham daha yüksek bir rakam istiyor.

Fernandes, geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla 38 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 gol attı ve 4 asist yaptı.