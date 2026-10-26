Paris Saint-Germain ve Barcelona Femeni, Ballon d'Or töreninde yılın kulüpleri seçildi

Paris Saint-Germain ve Barcelona Femeni, Ballon d'Or töreninde Yılın Kulübü ödüllerini alarak dünya futbolunun en iyi takımları olarak resmen tescillendi. İki Avrupa devi, kıta sahnesindeki üstün performanslarıyla ödüllendirilirken modern futbolun zirvesindeki yerlerini de sağlamlaştırdı.

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PSG, Yılın Erkek Kulübü ödülünü kazandı

Paris Saint-Germain, Avrupa futbolunun zirvesine sonunda ulaştığı tarihi sezonun ardından Yılın Erkek Kulübü seçildi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Fransız devi, Paris'teki galada ödüllendirildi. Ballon d'Or'un sosyal medya hesabı, PSG'nin ödülü kazandığını doğruladı. Kulüp, Avrupa'nın dört bir yanından gelen güçlü rakiplerini geride bırakarak bu prestijli ödülün sahibi oldu. Bu başarı, kulüp futbolunun en büyük ödülünün peşinde yıllar geçiren Ligue 1 ekibi için önemli bir dönüm noktası.

Sakatlığı nedeniyle şu anda sahalardan uzak olan Ousmane Dembele, kulübü sahnede temsil etti. Aynı akşam PSG'nin Lyon karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette forma giyemeyen kanat oyuncusu, ödülü tüm kulüp adına kabul etti. Dembele, salondakilere şöyle seslendi: “Paris St-Germain kulübündeki herkes adına başkana ve sportif direktöre, tüm çalışanlara ve elbette teknik direktörümüz Luis Enrique'ye teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlarımız bizi her zaman destekliyor, her zaman arkamızda duruyor. İnanılmaz bir kulüp yarattık ve her zaman omuz omuza mücadele ediyoruz. Yarı finalde Bayern'e karşı oynadık. Bu inanılmazdı ve Bayern de Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirdi.”

Barcelona Femeni'nin üstünlük dönemi sürüyor

Kadınlar kategorisinde FC Barcelona Femeni'nin Yılın Kadın Kulübü seçilmesi sürpriz olmadı. Katalan ekibi, teknik becerisini taviz vermeyen kazanma arzusuyla birleştirerek kadın futbolunda örnek alınan bir takım hâline geldi. Ödül, gecenin öne çıkan anlarından biriydi. Resmî açıklamada FC Barcelona Femeni'nin Yılın Kadın Kulübü olduğu duyuruldu. Ödül, takımın kusursuza yakın bir sezonunu yansıtıyor. FC Barcelona Femeni, istikrarlı sportif modeliyle hem İspanya'da hem de Avrupa'da karşısına çıkan tüm rakipleri geride bırakmayı sürdürüyor.

Kulüp başkanı Joan Laporta, ödülü almak üzere törendeydi. Konuşmasında, bu kadar yüksek standartları korumak için gereken ortak çabayı vurguladı. Laporta, salondakilere şunları söyledi: “Bize yılın en iyi kadın kulübü ödülünü verdiği için France Football'a teşekkür ederim. Bu ödülü almak büyük bir onur. Barça'nın tarihinde yer alan herkese teşekkür etmek istiyorum. Başarıya ulaşmak için herkes çok çalıştı. Oyuncuları ve teknik direktör Pere Romeu'yu düşünüyorum. Yöneticilerimiz Xavi Puig ve Angel Ruidalbas'ı da. Olağanüstü çalışmalarınız için teşekkür ederim. Oyuncularımızın yeteneklerini sergileyebildiği bu organizasyonları düzenleyen kurumlara da teşekkür etmek istiyorum: UEFA, RFEF ve La Liga.”

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Avrupa şampiyonlarının gelecek hedefleri

Tören, PSG ve Barcelona kalıcı bir üstünlük kurmaya çalışırken futboldaki güç dengelerinin değiştiğini hatırlattı. PSG erkekler kategorisinde İspanya dışından bir kulübün nadir görülen zaferlerinden birini kutlarken, Barcelona yönetimi kupa açlığının dinmediğini açıkça ortaya koydu. Barcelona, genç yetenekleri deneyimli dünya yıldızlarıyla başarıyla bir araya getirerek sürdürülebilir bir başarı yolu oluşturdu. Laporta, bunun gelecek yıllarda daha fazla kupa getireceğine inanıyor. Başkan, konuşmasını takımlarının zirveye yükselişine tanıklık etmek için Avrupa'nın dört bir yanına seyahat eden taraftarlara teşekkür ederek bitirdi.

İleriye bakıldığında, unvanlarını korumayı hedefleyen iki kulüpten de beklentiler son derece yüksek. Laporta, Barcelona taraftarlarına seslenerek şunları söyledi: “Her zaman yanımızda olan Barça taraftarlarına birkaç söz söylemek istiyorum. Bu sezon La Liga'yı üst üste üçüncü kez kazanmak istiyoruz, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz ve bu sezon şampiyonluk adayları arasında olacağız.”