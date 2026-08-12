Bu Çarşamba akşamı tüm gözler Avusturya'nın Salzburg kentine çevriliyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, UEFA Süper Kupa'daki büyük mücadelede karşı karşıya geliyor. Kıtanın bir numaralı kupasının şampiyonlarının lehine işleyen dikkat çekici bir tarihsel üstünlük söz konusu.

Paris Saint-Germain, geçen yıl tarihinde ilk kez kazandığı kupayı koruma hedefiyle mücadeleye çıkıyor. Ekip, o karşılaşmada Tottenham karşısındaki geriliği beraberliğe çevirdikten sonra maçı penaltı atışlarıyla kazanmıştı. Şimdi ise turnuva tarihinde UEFA Süper Kupa'yı üst üste iki sezon elinde tutmayı başaran yalnızca üçüncü takım olma fırsatını elde ediyor.

Şampiyonlar Ligi şampiyonuna üst üste 7 kupa

Son yıllar Paris Saint-Germain'e ekstra bir moral desteği sağlıyor. Zira UEFA Süper Kupa'nın son yedi edisyonunun kupaları Şampiyonlar Ligi şampiyonlarına gitti.

Kupayı kazananlar sırasıyla şöyle: 2019'da Chelsea karşısında Liverpool, 2020'de Sevilla karşısında Bayern Münih, 2021'de Villarreal karşısında Chelsea, 2022'de Eintracht Frankfurt karşısında Real Madrid, 2023'te Sevilla karşısında Manchester City, 2024'te Atalanta karşısında Real Madrid ve geçen yıl Tottenham Hotspur'u yenerek kupayı kazanan bizzat Paris Saint-Germain.

UEFA Süper Kupa'yı almayı başaran son Avrupa Ligi şampiyonu ise 2018'de Real Madrid'i geçen Atletico Madrid'di. O tarihten bu yana turnuvaya Şampiyonlar Ligi şampiyonu hakimiyetini kurdu.

Atletico Madrid bu başarıyı 2010, 2012 ve 2018 yıllarında olmak üzere 3 kez elde etmişti. İspanyol ekibinin galibiyet serisinden önce Süper Kupa'yı kazanan son Avrupa Ligi takımı ise Zenit Saint Petersburg'du.

Tarih boyunca Şampiyonlar Ligi'ni kazananlar, şu ana kadar düzenlenen 50 edisyonun 30'unda UEFA Süper Kupa'yı kazandı. Bu bilgi Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA"nın resmi internet sitesine dayanıyor.

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