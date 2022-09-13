NE OLDU? Neymar, ligdeki ilk yedi maçında sekiz golle Ligue 1 sezonuna oldukça ateşli bir başlangıç yaptı.

Brezilyalı yıldız, bu haftaki Şampiyonlar Ligi'ndeki Maccabi Haifa maçı öncesinde, menajerinin övgüsünü kazandı.

Ne söylendi? "Sezona iyi başlamasının sadece bana ve ekibime bağlı olduğunu söylemek fazla basite indirgemek olur" dedi Galtier ve resmen patladı:

"Neymar, geçen sezon iyi performans göstermediği, daha az yer aldığı dönemle ilgili bir farkındalık yaşadı.

"Şu anda, özel bir sezonda çok büyük hedefleri var.

"Zamanında, harika bir şekilde geri geldi ve önceden iyi çalışmıştı. Mümkün olan en iyi pozisyonda olması için onu en iyi duruma getirmek istedik.

"O, tam bir artist. Yani bir sanatçı ve formda olduğunda bunu fazlasıyla görebilirsiniz."

BÜYÜK RESİM: Neymar, geçen sezon biraz düşüş yaşadı ve sakatlık sorunlarıyla uğraşırken 28 maçta sadece 13 gol attı.

Bu yılki performansı, Kylian Mbappe ile sahne arkası çekişmesine rağmen çok daha iyi hale geldi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA: