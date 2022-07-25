Yıldız oyuncularına güvenen Fransız hoca, takım savunmasının daha iyi işlemesini istiyor.

Christophe Galtier, savunma risklerine rağmen takımın DNA'sını koruma sözü verdi.

Pazartesi günü Gamba Osaka karşısındaki dostluk maçında 6-2'lik galibiyetin ardından konuşan Fransız hoca, yıldız oyucularının gelişmesine izin vereceğini söylerken takım savunması konusunda da uyarılarda bulundu.

Japonya'daki galibiyete rağmen Galtier, PSG'nin ikinci yarıda zaman zaman çok dağınık bir görüntünde olduğunu kabul etti ve takımın gol atma kabiliyetini engellemeden sorunu çözmeye çalışacak.

Fransız teknik direktör, Mauricio Pochettino'nun görevden alınmasının ardından kulübün başında çıkacağı ilk sezonuna hazırlanıyor.

Galtier, PSG'nin DNA'sı hakkında ne dedi?

Paris'in yeni hocası, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hazırlık çok kısa olsa da, uzun yolculuklar olsa bile, bu üç maçı burada hazır takımlara karşı ve geniş bir seyirci kitlesi önünde oynamamız fiziksel seviyemizi yükseltti.

"Nantes'a karşı Şampiyonlar Kupası'na bir hafta kaldı, yine de çok fazla ritim ve yoğunlukla çalışıyoruz.

"Düzeltilmesi gereken şeyleri düzelteceğimizden emin olacağız, aynı zamanda birbirimizi tamamlamaya çalışacağız.

"Hiçbir zaman gol yememek veya çok fazla şans vermek istemesek bile, oyuncularımın DNA'sında oynamak, risk almak, hücum etmek ve çok gol atmak var.

"Her şeyden önce bunu değiştirmeye çalışmamalıyız, ancak yine de takım savunmasını daha iyi bir hale getirmemiz lazım."

Pazartesi günü ikinci yarıdaki savunma boşlukları hakkında ise şunları ekledi:

"Yediğimiz ikinci gol gibi, daha yapılandırılmış olmalı ve düzensiz olmamalıyız.

"Çok dağınıktık, doğru zamanlamada değildik, hareket etmekte zorlandık. Bunun düzeltilmesi gerekiyor."

Fransız hoca, yaptığı bu açıklamalarla yıldız oyuncuları Messi, Neymar ve Mbappe'yi hücum hattında destekledi, ancak takım oyununa daha fazla destek vermeleri konusunda da gözdağı vermiş oldu.

PSG için sırada ne var?

Fransız devi, geçen yılın Ligue 1 ve Coupe de France galipleri arasında oynanacak Süper Kupa maçında pazar günü Nantes karşısına çıkacak.

PSG, daha sonra 6 Ağustos'ta Clermont Foot'a karşı Ligue 1'deki serüvenine başlayacak.

Daha fazlası için:

Manchester United efsanesi Garry Nevill, Barcelona 'nın Frenkie de Jong'a zorbalık yaptığını söyledi: "Ahlaksızlık ve ihlaldir"