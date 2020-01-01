Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den sakatlık ve fikstür şikayeti

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, bu sezon sıkışık bir fikstürde oynadıklarını ve çok sakat verdiklerini söyledi.

'in teknik direktörü Thomas Tuchel, sakatlıklardan ve sıkışık fikstürden yakındı.

Paris ekibi, 'deki son maçında ile karşılaştı. Tuchel, zorlu maçta Neymar ve Mauro Icardi gibi yıldızlarından faydalanamazken, Kylian Mbappe'yi de yedek başlatmak zorunda kaldı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Alman teknik direktör, bu sezonun fiksüründen dolayı takımların düzgün bir şekilde toparlanamadığını söyledi. "Bu durum oyuncuları öldürüyor" diyen Tuchel, "Her zaman saat dokuzda oynuyoruz. Yemek yemek, uyumak, dinlenmek için vaktimiz yok. Ama bu böyle devam edecek. Bugün Neymar, Kylian, Mauro ve Juan Bernat'tan faydalanamadık. Şimdi de üç yeni oyuncu sakatlandı. Şaşırdık mi? Hayır" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Paris Saint-Germain, 0-0 berabere kaldığı Lille karşısında iki puanın yanı sıra Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi ve Layvin Kurzawa'yı da sakatlıkları nedeniyle kaybetti.

Öte yandan Alman teknik direktör, Brezilyalı defans oyuncusu Marquinhos'a övgüler yağdırdı. Tecrübeli savunmacının Ballon d'Or seviyesinde olduğunu iddia eden Tuchel, geçtiğimiz günlerde açıklanan FIFA yılın 11'inde Marquinhos'un da yer bulması gerektiğini söyledi.

26 yaşındaki oyuncu 1.5 ay sonra ilk kez bir lig maçında görev yaptı ve başarılı performansıyla alkış aldı.

Son yedi sezonda altı kez lig şampiyonu olan Paris Saint-Germain, bu sezon ligde üçüncü sırada yer alıyor. Paris temsilcisi, son üç maçında sadece bir kez kazanabildi ve özellikle hücumdaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Tuchel'in öğrencileri Çarşamba günü ile karşılaşacak.