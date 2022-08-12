Arjantinli süperstar, uzun yıllar domine ettiği ödülün kazananını uzaktan izlemek zorunda kalacak.

Lionel Messi, cuma günü France Football'un 30 kişilik kısa listesinde yer almadığı için Ballon d'Or kısa listesinden çıkarıldı.

Messi, bu süre zarfında yedi kez ödül kazanarak 2005'ten bu yana Ballon d'Or kısa listesinde yer almayı başarıyordu.

Takım arkadaşı Neymar da listeye giremeyenler arasında yer alırken Arjantinli süperstarla beraber Cristiano Ronaldo da listede bulunmuyor.

Böylece Ballon d'Or 2022 kısa listesi, uzun yıllar dünya futboluna damga vurmuş olan Messi ve Ronaldo döneminin artık bittiğini kanıtladı.

Messi'nin performansı

Barcelona'dan ayrıldıktan sonraki ilk sezonunda Messi, PSG'de büyük bir beklentiyle karşılandı, ancak performansı taraftarları tatmin etmedi.

Hatta, geçtiğimiz sezon düşük formunda dolayı tepkilerin odağındaki isimlerden birisi olarak taraftarlar tarafından yuhalandı.

Bununla birlikte, Fransa'daki ilk sezonunda attığı 11 golün yanı sıra, bir Ligue 1 şampiyonluğu ile sona eren 14 gole ek olarak, çok sayıda asist yaptı.

Mess,; milli takımında ise Arjantin ile Finalissima'yı kazanarak 15 maçta 7 gol attı.

Messi'nin Ballon d'Or tarihi

Arjantinli yıldız, 2005'ten bu yana Ballon d'Or kısa listesinde yer alarak büyük bir başarı elde etti.

Messi, 2007-2018 yılları arasında her yıl ilk üçte yer aldı ve bu süre zarfında ödülü beş kez kazandı.

2018'de ödülü kaçırdıktan sonra, 2019 ve 2021'de ödülü kazandı ve Ballon d'Or, koronavirüs nedeniyle 2020 yılında verilmedi.

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