Paris Saint-Germain, Stade Brest'e karşı aldığı çok zorlu galibiyetin ardından fiilen şampiyon oldu

Paris Saint-Germain, Pazar akşamı Fransa şampiyonluğunu resmen garantiledi. Luis Enrique’nin takımı, Stade Brest’e karşı maçın tamamında üstünlük kurdu, ancak sadece 1-0 galip geldi. Bu sonuç, ligde ikinci sırada yer alan RC Lens ile arasındaki farkı altı puanda tutmaya yetti; ligde ise sadece iki maç kaldı.

Lens hariç, Fransız ligindeki neredeyse tüm kulüpler Pazar akşamı sahaya çıktı. Şu anki ikinci sıradaki takım Cuma akşamı oynadı ve FC Nantes'i 1-0 yenerek Paris ekibine baskı uyguladı. PSG ise orta sıralarda yer alan Stade Brest'i yenmek zorundaydı.

Birçok yıldız oyuncunun yedek kulübesinde yer aldığı, büyük ölçüde değiştirilmiş bir ilk onbirle PSG, maçın tamamında üstünlük kurdu. Yine de ev sahibi takım, beklenmedik bir engelle karşılaştı: kaleci Grégoire Coudert. Fransız kaleci, takımını uzun süre maçta tuttu ve liderin sürekli kaleyi bombaladığını gördü - ancak başarısız oldu. PSG, topun %67'sine sahipti ve tam 23 şut çekti, ancak hepsi boşuna oldu.

Parisliler birkaç büyük fırsat yakaladı, ancak maçı bitirici golü ancak maçın sonlarında bulabildi. 82. dakikada oyuna sonradan giren Désiré Doué, bu durgunluğu bozdu. Çevik forvet, ceza sahası kenarında topu aldı, birkaç savunma oyuncusunu geçerek içeriye doğru girdi ve şutunu çekti. Top uzak köşeye gitti: 1-0.

Bu golle PSG, fiilen lig şampiyonu oldu. Lens ile arasındaki fark, iki maç kala altı puan. Ayrıca Parisliler, önemli ölçüde daha iyi bir gol farkına sahip.

Lig şampiyonluğunun yanı sıra, Enrique'nin takımı Şampiyonlar Ligi'ni de kazanabilir. 30 Mayıs'ta Arsenal ile final maçı oynanacak.