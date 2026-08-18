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Paris Saint-Germain - Rennes Ligue 1 maç öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Paris Saint-Germain - Rennes
1. Lig
Paris Saint-Germain
Rennes

Paris Saint-Germain ile Stade Rennais arasında Ligue 1'de oynanacak maçın kapsamlı ön izlemesi. Parc des Princes'teki 1. hafta karşılaşması öncesinde takımların form durumunu, ikili rekabetteki geçmiş kayıtları ve öne çıkan hikâyeleri inceliyoruz.

Paris Saint-Germain - Rennes: Maç detayları

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1. Lig - Hafta 1
Parc des Princes

Paris Saint-Germain ile Stade Rennais, 23 Ağustos 2026 tarihinde saat 18.45 GMT'de (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGGetty Images

Maça genel bakış ve açılış haftasının önemi

Paris Saint-Germain, 2026/27 Ligue 1 sezonuna kendi sahasında Stade Rennais'i Parc des Princes'te ağırlayarak başlayacak. Son şampiyon, iç sahadaki yürüyüşüne güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken, Rennes de açılış haftasında hemen mesaj vermek amacıyla başkente gidiyor.

Paris Saint-Germain erken standardı belirlemek istiyor

PSG, yıldızlarla dolu kadrosuyla yeni sezona yerel üstünlüğünü yeniden ortaya koyma isteğiyle giriyor. Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ve Vitinha gibi çekirdek yeteneklerin etrafında şekillenen başkent ekibi, Parc des Princes'in enerjisini kullanarak oyunun temposunu belirlemeyi ve daha ilk maçtan üç puanı almayı amaçlıyor.

Sunderland v Stade Rennais - Pre-Season FriendlyGetty Images

Kırmızı-siyahlılar sezona sürpriz bir çıkışla başlamak istiyor

Rennes, 1. hafta maçında şampiyonu hazırlıksız yakalamak amacıyla Paris'e gidiyor. Şubat 2026'da Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul ve Breel Embolo'nun golleriyle PSG'yi 3-1 yendikleri etkileyici galibiyetin anıları, konuk ekibe taktiksel özgüven sağlayacaktır. Ancak orta saha oyuncusu Mahdi Camara'nın cezası da dahil olmak üzere önemli eksiklerin yönetilmesi, Rennes'in sezonun başındaki kadro derinliğini test edecek.

Tarihsel üstünlük ile son dönemdeki yüksek tempolu maçlar karşı karşıya

Tarihsel olarak Paris Saint-Germain, bu eşleşmede Rennes'in 9 galibiyetine ve 6 beraberliğe karşı 22 galibiyetle üstün durumda. Ancak son karşılaşmalar, Rennes'in savunma hatalarını değerlendirme konusunda fazlasıyla yeterli olduğunu gösteriyor ve bu da açılış haftasındaki bu maçı taktik keskinlik ile sezon başı ritmi açısından dikkat çekici bir sınava dönüştürüyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Paris Saint-Germain vs Rennes Muhtemel kadrolar

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Paris Saint-Germain
PSG
Diziliş
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Rennes
REN
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Rennes
REN

Teknik direktör

  • Luis Enrique

Luis Enrique'nin bu maç öncesinde PSG için listelenmiş doğrulanmış bir sakatlık ya da ceza sorunu bulunmuyor, ancak olası bir ilk 11 de sunulmuş değil. Bradley Barcola'nın olası ayrılığına ilişkin durum kadroya belirsizlik katıyor ve başlangıç düdüğüne yakın yeni güncellemeler bekleniyor.

Rennes, kaleci Nicolas Lemaitre'den sakatlığı nedeniyle yararlanamayacak, orta saha oyuncusu Mahdi Camara ise cezalı. Franck Haise'nin Paris deplasmanı öncesinde bu bölgelerdeki seçenekleri azalmış durumda ve yeni takım haberleri mevcut olduğunda eklenecek.

Form durumu

PSG

PSG - Form

ARS
K1-1
MLL
K3-0
MUN
B1-1
AVL
K2-1
RCL
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
REN

REN - Form

CLB
K2-1
GAL
B3-3
BRA
K1-2
BRE
K2-4
SUN
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

PSG son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son karşılaşması, Trophée des Champions'da Lens'e karşı 1-0'lık yenilgiyle sonuçlandı; bu sonuç, maçın Lens'in kendi sahasında oynatılması nedeniyle LFP'ye yönelik eleştirileri tetikledi. Bu süreçteki en iyi sonucu ise UEFA Süper Kupa'da Aston Villa'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyetti. Söz konusu beş maçta PSG altı gol attı ve beş gol yedi, ancak bu örneklem rekabetçi maçların yanı sıra hazırlık ve kupa karşılaşmalarını da içeriyor.

Rennes son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet yaşadı. Son maçı, sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında Sunderland'e karşı 2-1'lik yenilgiyle bitti ve yaz aylarının daha erken bölümünde Brentford'a da 4-2 kaybetti. Tek galibiyetini ise temmuz sonlarında Club Brugge karşısında 2-1'lik skorla aldı. Rennes, bu beş maçta sekiz gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

İkili rekabet karnesi

Kafa Kafaya

Paris Saint-GermainÇizimRennes
4
0
1
1. Lig
Rennes badge
Rennes
REN
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
MS
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
Rennes badge
Rennes
REN
0
MS
1. Lig
Rennes badge
Rennes
REN
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
MS
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Rennes badge
Rennes
REN
1
MS
Fransa Kupası
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Rennes badge
Rennes
REN
0
MS
14Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı3/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Rennes, Ligue 1'de Roazhon Park'ta PSG'yi 3-1 mağlup etti. Ondan önce PSG, Aralık 2025'te Parc des Princes'te Rennes karşısında cevap vermeden beş gol bularak eşleşmeye damga vurmuştu. Son beş karşılaşmada PSG, Rennes'in bir galibiyetine karşı üç galibiyetle daha iyi bir sicile sahip; ayrıca Nisan 2024'te Coupe de France'ta bir PSG galibiyeti daha geldi. PSG bu beş maçta 14 gol attı, Rennes ise beş gol kaydetti.

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