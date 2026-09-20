Paris Saint-Germain

Velodrome nadiren zayıf yüreklilerin yeri olur ve Fransa'nın en sert rekabetinin bu son bölümü de patlamaya hazır ününe yakıştı. Her iki tarafın da tam anlamıyla risk almadan yoklama yaptığı temkinli ilk yarının ardından maç devre arasında alev aldı. PSG, sonunda oyuna sonradan giren Ferran Torres'le kilidi açtı, ancak sevinci kısa sürdü; Angel Gomes ev sahibine beraberliği getirdi ve tribünleri çılgına çevirdi.

Ancak şampiyonlar, bu yüksek baskı anlarında rakiplerinin çoğu zaman sahip olamadığı bir dirence sahip. Yedikleri golden sadece üç dakika sonra kaptan Marquinhos en yükseğe çıkarak takımını yeniden öne geçirdi ve Marseille bu darbeden sonra hiçbir zaman gerçekten toparlanamadı. Timothy Weah'nın maçın son bölümünde oyundan atılması da ev sahibi adına sıkıntıyı daha da artırdı; Luis Enrique'nin ekibi ise iç sahadaki üstünlüğünü pekiştiren, zorlu bir galibiyeti kutladı.

Kaleci ve savunma

Matvey Safonov - 6/10

Rus file bekçisi için nispeten sakin bir akşamdı; büyük ölçüde dörtlü savunması tarafından korundu. 72. dakikada Gomes'in beraberlik golünü önlemek için fazla bir şey yapamadı, ancak hava toplarında soğukkanlı kaldı ve PSG şut sayısında üstünlük kurarken üç kurtarış yaptı.

Willian Pacho - 7/10

Yaz transferi, bir Classique'in hararetinde tamamen evindeymiş gibi göründü. İkili mücadelelerde agresifti ve düşmanca atmosfere rağmen Marseille'nin kaleyi bulan sadece dört şut çekmesine izin veren savunma hattı için hayati önem taşıdı.

Marquinhos - 8/10

Her anlamıyla bir kaptan performansı. Sadece her zamanki otoritesiyle savunmaya liderlik etmekle kalmadı, takım gol yedikten sadece dakikalar sonra 75. dakikada duran topta yaptığı net kafa vuruşuyla galibiyet golünü de attı.

Warren Zaire-Emery - 7/10

Sık sık sağdan içe kat ettiği hibrit bir rolde görev yapan genç oyuncu, yaşının ötesinde bir olgunluk sergiledi. Enerjisi, Marseille kanat beklerinin bindirmelerini takip etmede kritik rol oynadı.

Nuno Mendes - 6/10

Maçın son bölümünde oyundan alınmadan önce sol kanatta her zamanki gibi çalışkan bir performans ortaya koydu. 39. dakikada taktik faul nedeniyle sarı kart gördü ve Beraldo yerine girene kadar geçiş oyununda yine önemli bir çıkış noktası oldu.

Orta saha

Joao Neves - 7/10

PSG orta sahasının kalp atışıydı. Neves, toplamda kaydedilen 323 takım pasıyla tempoyu belirledi ve deplasman ekibinin topun %61'ine sahip olmasını sağladı. Baskı altında topu yeniden dolaşıma sokma becerisi üst düzeydi.

Fabian Ruiz - 6/10

İspanyol oyuncu için derli toplu ama çok da dikkat çekici olmayan bir akşamdı. Sahada kaldığı 65 dakika boyunca oyunu iyi bağladı, ardından Luis Enrique açılış golünü kovalamak için Akliouche'un taze bacaklarını tercih etti.

Vitinha - 7/10

Her zaman öldürücü pası arayan Vitinha, orta alandaki yaratıcı kıvılcımdı. Marseille'nin derinde kurduğu savunmayı sürekli yoklayarak PSG'nin toplamda etkileyici bir 31 şuta ulaşmasına yardımcı oldu.

Hücum

Desire Doue - 7/10

Genç hücumcu, Marseille için sürekli bir baş belasıydı. 66. dakikada Ferran Torres'in açılış golündeki asisti hazırlayan onun görüşü oldu; böylece gösterişli ve direkt oyunun öne çıktığı performansını taçlandırdı.

Ousmane Dembele - 6/10

Fransız oyuncu için "ya şöyle olsaydı" dedirten bir geceydi. Hızıyla Marseille beklerini korkuttu ancak son 10 dakikada oyundan alınmadan önce birkaç pozisyonda son vuruşu yapamadı.

Khvicha Kvaratskhelia - 5/10

Gürcü oyuncu için zorlu bir akşamdı; kalabalıklaşan hücum bölgesinde alan bulmakta zorlandı. Saat dolmadan önce oyundan alındı ve bu taktik hamle sonunda deplasman ekibine kazanç sağladı.

Yedekler ve teknik direktör

Ferran Torres - 8/10

Tam bir süper yedek. 59. dakikada oyuna girdi ve ağları bulması sadece yedi dakika sürdü; Doue'nin pasında sakin bir bitirişle kilidi açtı.

Maghnes Akliouche - 6/10

65. dakikada Ruiz'in yerine oyuna girdi ve maç son bölümde açıldıkça orta sahaya farklı bir boyut kattı.

Mika Godts - N/A

Skoru korumak için Dembele'nin yerine oyuna geç dahil oldu.

Lucas Beraldo - N/A

79. dakikada, galibiyet golünün ardından savunmayı sağlamlaştırmak için Mendes'in yerine oyuna alındı.

Luis Enrique - 8/10

Teknik direktör oyuncu değişikliklerini kusursuz yaptı. Maçın tıkandığını fark eden Enrique, Ferran Torres hamlesiyle momentumu tamamen değiştirdi; takımı da beraberlik golünü yedikten hemen sonra skor üretip büyük karakter gösterdi.