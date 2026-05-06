Paris Saint-Germain, Çarşamba akşamı Bayern Münih'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Geçen hafta Paris'te alınan 5-4'lük galibiyetin ardından, Ousmane Dembélé ve Harry Kane'in (uzatmalarda) golleriyle Almanya'da maç 1-1 berabere sonuçlandı. PSG, 30 Mayıs'ta Budapeşte'de oynanacak finalde, Salı günü Atlético Madrid'i eleyen Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Maçın henüz ikinci dakikasında Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz ile bir paslaşmaya girdi. Gürcü oyuncu derinlemesine ilerledi, geniş bir alan buldu ve ikinci direkte Dembélé'nin boşta olduğunu gördü. Fransız oyuncuya ölçülü bir pas gönderildi ve Dembélé, Manuel Neuer'in üzerinden yüksek bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. Kvaratskhelia, bu asistiyle tarihe geçti.

Bayern biraz uyandı ve kısa sürede PSG kalesi önünde birkaç kez tehlikeli pozisyonlar yarattı, ancak Matvey Safonov henüz kurtarış yapmak zorunda kalmadı. Bu arada, özellikle formunun zirvesinde olan Kvaratskhelia, Bavyera savunması için baş belası olmaya devam etti.

Bayern, son savunma hattını aşmak için bireysel yeteneklere ihtiyaç duydu ve bunu, Münih'te bulunan Arjen Robben'i andıran bir hareketle Michael Olise aracılığıyla neredeyse başardı. Fransız oyuncu içeriye doğru kesip sol ayağıyla topu kale üstüne gönderdi.

Yarım saatin biraz üzerinde, Allianz Arena, Nuno Mendes'e ikinci sarı kart gösterilmesi için haykırıyordu. Mendes, Olise'ye yaptığı faul ve topu koluyla durdurması nedeniyle maçın başlarında sarı kart görmüştü. Ancak hakem João Pinheiro, PSG lehine bir faul düdüğü çaldı.

Birkaç saniye sonra Vitinha, PSG'nin ceza sahası içinde bulunan João Neves'in uzattığı koluna çok sert bir şut attı. Pinheiro ve VAR Marco Di Bello, topun Neves'in koluna bir takım arkadaşı tarafından çarptığı için oyuna devam edilmesine karar verdi.

Tam da o sırada Neves, bir serbest vuruşun ardından 0-2'yi yakalamaya çok yaklaştı; ancak Neuer klasını göstererek Portekizli oyuncunun kafa vuruşunu olağanüstü bir refleksle kalesinden uzaklaştırdı. Bayern tarafında ise verilmeyen penaltı nedeniyle öfke hâlâ çok yoğundu.

İlk yarı bitiminde Bayern, Jamal Musiala ile iki kez beraberliği yakaladı. Ofansif orta saha oyuncusunun ilk denemesi kritik bir anda havada yanlış yöne saptı, ikinci denemesi ise Safonov tarafından kurtarıldı.

Bayern, ikinci yarıya işini yapmak zorundaydı, ancak Vincent Kompany'nin takımı soyunma odasından enerjik bir şekilde çıkmasına rağmen, forvetteki fırsatlar sınırlı kaldı. PSG kontratağa hazırdı ve Doué ve Kvaratskhelia ile iki kez Neuer'e çarptı.

Zaman, PSG'ye iradesini dayatmayı başaramayan Bayern'in aleyhine akıyordu. PSG'nin merkez savunma ikilisi Willian Pacho - Marquinhos muhteşem bir maç çıkardı.

Umutlar azaldı ve PSG, iki maçlık seriyi kesin olarak belirleyecek fırsatlar yakaladı, ancak Neuer hala mükemmel reflekslere sahip olduğunu gösterdi. Özellikle Doué, Alman efsanesinin üstünlüğünü defalarca kabul etmek zorunda kaldı.

Maçın son dakikalarında Bayern'in birkaç tehlikeli atağına rağmen PSG oldukça rahat bir şekilde direndi, ancak Kane 94. dakikada dönerek attığı golle skoru eşitledi. Ancak Bayern için maçı uzatmaya götürecek zaman kalmamıştı: 1-1.

Böylece PSG, bu ayın sonunda şampiyonluğunu uzatma şansı yakaladı. Rakibi Arsenal ise "büyük kulaklı kupa"yı daha önce hiç kazanamadı.