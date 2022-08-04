Portekizli oyuncu, Fransa'nın dev takımında eski hocasıyla beraber çalışmayı seçti.

Renato Sanches'in, son şampiyon Paris Saint-Germain'e transferi tamamlandı. 24 yaşındaki oyuncu, 2020-21'de Ligue 1 şampiyonluk madalyasını kazandığı Stade Pierre Mauroy'da üç etkileyici yılın ardından Parc des Princes'in yolunu tuttu.

Sanches, PSG'de Georginio Wijnaldum'un yerini almaya hazır görünüyor ve Hollandalı oyuncunun, Roma'ya kiralanacağı bildiriliyor.

PSG, Sanches için Lille'e ne kadar ödedi?

Fransız devi, Sanches'i 15 milyon € (12.5 milyon £ / 15 milyon $) karşılığında satın aldı; Lille'in 2019'da Bayern Münih'ten onu 10 milyon Euro'ya almıştı.

Sanches'in PSG'deki sözleşmesi ne kadar?

Portekizli oyuncu, PSG ile 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

PSG, istediği takdirde oyuncuyla yaptığı anlaşmayı 1 yıl daha uzatma hakkına sahip olacak.

Ne söylendi?

PSG'nin resmi internet sitesine konuşan orta saha oyuncusu, "Paris'e geldiğim için gerçekten çok mutluyum.

"Kulübe imza atmakla doğru seçimi yaptığımdan eminim.

"Paris Saint-Germain'i seçtim, çünkü bunun benim için en iyi proje olduğunu düşünüyorum. Bu ligi zaten bildiğim için Fransa'da kalmak benim için önemliydi.

"Portekizli arkadaşlarımdan bazılarına katılmaktan dolayı açıkçası mutluyum. Bu durum, takıma olan uyumumu da kolaylaştıracak.

"Nuno Mendes ve Danilo Pereira'yı zaten tanıyorum, ama henüz Vitinha'yı bilmiyorum. İmzalamadan önce Nuno ile konuştum.

"Ve o, Paris Saint-Germain hakkında çok iyi şeyler söyledi" dedi.

PSG, Renato Sanches'i neden kadrosuna kattı?

Sanches, Nordi Mukiele, Nuno Mendes ve Vitinha'dan sonra PSG için bu yazın beşinci imzası olacak ve Hugo Ekitike de Reims'ten kiralık olarak takıma dahil oldu.

Fransız şampiyonunun gözü, Serie A'da Milan'a transfer olmak yerine Christophe Galtier'in takımına katılmayı seçen Sanches'i uzun zamandır bekliyordu.

Portekizli oyuncunun gelişi, Idrissa Gueye ve Wijnaldum'un takımdan ayrılacağı söylentilerini de güçlendirdi.

PSG yaz transfer döneminde daha fazla transfer yapacak mı?

Galtier'in savunmada takviye aradığı bildirilirken PSG, transfer penceresi kapanmadan önce daha da güçlenebilir.

Inter'in Milan Skriniar'ı, Presnel Kimpembe'nin yerini alacak bir hedef olarak seçildi ve Fransız oyuncunun, Chelsea'ye katılarak Parc des Princes'ten ayrılacağı söyleniyor.

Frenkie de Jong da PSG ile bağlantılı, ancak haberler Barcelona'nın orta saha oyuncusunun bu yaz Camp Nou'dan ayrılması durumunda muhtemelen Manchester United'a transfer olacağını gösteriyor.

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