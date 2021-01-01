Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino'yu resmen duyurdu
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Paris Saint-Germain'de teknik direktörlük koltuğu Mauricio Pochettino'ya emanet edildi.
Thomas Tuchel ile yollarını ayıran PSG, Pochettino ile Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladığını ve kontratta bir yıllık da opsiyon bulunduğunu açıkladı.
Oynattığı futbolla beğeni toplayan Arjantinli teknik adam daha önce Espanyol, Southampton ve Tottenham'da görev yaptı.
Tottenham, 2018-19 sezonunda Pochettino'nin önderliğinde Şampiyonlar Ligi finali oynamış fakat Liverpool'a kaybetmişti.