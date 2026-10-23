Paris Saint-Germain - Lyon: Maç bilgileri

1. Lig - Hafta 8 25 Eki 2026 - 15:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain, Ligue 1 sezonunun 8. haftasında 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.45 GMT'de (15.45 EST / 20.45 BST / 21.45 SAST) Parc des Princes'te Olympique Lyonnais'yi ağırlayacak.

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Başkentteki büyük maçta Paris Saint-Germain'in hücum gücü dirençli Lyon karşısında sınanacak

Parc des Princes'teki Avrupa gecesinin ardından Paris Saint-Germain, pazar günü Ligue 1'in öne çıkan maçında ezeli rakibi Lyon'u ağırlayacak. Luis Enrique'nin şampiyon ekibi, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı Vitinha ve Fabián Ruiz'in son bölümde attığı gollerle 4-2 yenmesinin ardından müthiş bir formda. Bu Avrupa performansı, Strasbourg deplasmanında alınan 3-1'lik lig galibiyetini izleyen ikinci üst üste zafer oldu. Karşılarında ise OGC Nice karşısındaki son lig başarısına rağmen perşembe günü Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a 3-0 yenildikten sonra toparlanmak isteyen bir Lyon olacak.

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Kilit eşleşme: Désiré Doué ve Moussa Niakhaté

Formda hücum oyuncusu: Désiré Doué, hafta içinde Barcelona karşısında skoru açıp kritik bir asist yaparak öne çıkan bir performans sergiledi. Sol kanat ile merkezdeki boş alanlar arasında sürekli yer değiştirmesi, Lyon savunması için doğrudan tehdit oluşturuyor.

Savunmanın lideri: Moussa Niakhaté, Lyon'un savunma merkezindeki kilit isim. Niakhaté'nin, Paris Saint-Germain'in top kaybından sonra hızla baskıya geçtiği anları yönetirken Doué ve Khvicha Kvaratskhelia'ya alan bırakmamak için savunma düzenini koruması gerekiyor.

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Taktik analiz ve muhtemel 11'ler

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah,Himbert, Nakamura.

Maçın taktik görünümü: PSG, merkezdeki topa sahip olma üstünlüğüne ve Achraf Hakimi'nin sağ kanattan ileri çıkışlarına güvenerek sahasında maçın açık favorisi olarak sahaya çıkacak. Lyon'un sürpriz sonuç alma şansı ise PSG'nin önde kurduğu sürekli baskı sırasında savunmada bıraktığı boşlukları, Keito Nakamura ve Rémi Himbert üzerinden hızla ileri çıkarak değerlendirmesine bağlı.

Takım haberleri ve kadrolar

Luis Enrique bu maçta iki oyuncusundan yararlanamayacak. Senny Mayulu ve Nuno Mendes sakat olarak listeleniyor ve kadro seçimi için uygun olmayacak. PSG kadrosunda cezalı oyuncu bildirilmedi. Muhtemel 11'e ilişkin güncellemeler maç saatine yakın eklenecek.

Paulo Fonseca'nın sakatlık nedeniyle Mohamed Ouedraogo'nun yokluğunu yönetmesi gerekiyor. Keito Nakamura da cezalı olduğu için maçı kaçıracak. Konuk ekibin ilk 11'i maç saatine yakın netleşecek.

Form durumu

PSG, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçının tamamını kazandı; bu süreçte 11 gol atıp beş gol yedi. Son maçında Ligue 1'de Strasbourg deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Manchester City'yi 4-2 yendi; ligde Le Mans, Marseille ve Brest karşısında da galibiyet aldı. Beşte beşlik seri, beraberlik ya da yenilgi olmadan alınan istikrarlı sonuçlara işaret ediyor.

Lyon, Ligue 1 ve Avrupa Ligi'ndeki son beş maçının dördünü kazandı; tek yenilgisini 2-1'lik skorla Lens karşısında aldı. Son maçında Ligue 1'de Nice'i 2-1 yendi. Ayrıca Avrupa Ligi'nde Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etti ve ligde Rennes'i 4-0'lık skorla farklı geçti. Fonseca'nın takımı son beş maçında 12 gol attı.

İki takım arasındaki maçlar

İki kulüp son olarak Nisan 2026'da karşılaştı. Lyon, Parc des Princes'teki Ligue 1 maçını 2-1 kazandı; bu sonuç, PSG'nin bu eşleşmede sahasındaki son yenilgisi olarak kayıtlarda yer alıyor. Aralarındaki son beş maçın üçünü PSG, ikisini Lyon kazandı. Bu karşılaşmalarda PSG 10, Lyon ise sekiz gol attı.