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Paris Saint-Germain-Lyon Ligue 1 maçı öncesi: Hücum gücü yüksek Paris Saint-Germain, Lyon karşısında liderliği hedefliyor

Paris Saint-Germain - Lyon
1. Lig
Paris Saint-Germain
Lyon

Barcelona karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı etkileyici 4-2'lik galibiyetin ardından Luis Enrique'nin Paris ekibi, hafta içinde Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığını geride bırakmak isteyen Lyon'a karşı Parc des Princes'i savunacak.

Paris Saint-Germain - Lyon: Maç bilgileri

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1. Lig - Hafta 8
Parc des Princes

Paris Saint-Germain, Ligue 1 sezonunun 8. haftasında 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.45 GMT'de (15.45 EST / 20.45 BST / 21.45 SAST) Parc des Princes'te Olympique Lyonnais'yi ağırlayacak.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Başkentteki büyük maçta Paris Saint-Germain'in hücum gücü dirençli Lyon karşısında sınanacak

Parc des Princes'teki Avrupa gecesinin ardından Paris Saint-Germain, pazar günü Ligue 1'in öne çıkan maçında ezeli rakibi Lyon'u ağırlayacak. Luis Enrique'nin şampiyon ekibi, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı Vitinha ve Fabián Ruiz'in son bölümde attığı gollerle 4-2 yenmesinin ardından müthiş bir formda. Bu Avrupa performansı, Strasbourg deplasmanında alınan 3-1'lik lig galibiyetini izleyen ikinci üst üste zafer oldu. Karşılarında ise OGC Nice karşısındaki son lig başarısına rağmen perşembe günü Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a 3-0 yenildikten sonra toparlanmak isteyen bir Lyon olacak.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Kilit eşleşme: Désiré Doué ve Moussa Niakhaté

Formda hücum oyuncusu: Désiré Doué, hafta içinde Barcelona karşısında skoru açıp kritik bir asist yaparak öne çıkan bir performans sergiledi. Sol kanat ile merkezdeki boş alanlar arasında sürekli yer değiştirmesi, Lyon savunması için doğrudan tehdit oluşturuyor.

Savunmanın lideri: Moussa Niakhaté, Lyon'un savunma merkezindeki kilit isim. Niakhaté'nin, Paris Saint-Germain'in top kaybından sonra hızla baskıya geçtiği anları yönetirken Doué ve Khvicha Kvaratskhelia'ya alan bırakmamak için savunma düzenini koruması gerekiyor.

FBL-EUR-C3-ANDERLECHT-LYONGetty Images

Taktik analiz ve muhtemel 11'ler

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah,Himbert, Nakamura.

Maçın taktik görünümü: PSG, merkezdeki topa sahip olma üstünlüğüne ve Achraf Hakimi'nin sağ kanattan ileri çıkışlarına güvenerek sahasında maçın açık favorisi olarak sahaya çıkacak. Lyon'un sürpriz sonuç alma şansı ise PSG'nin önde kurduğu sürekli baskı sırasında savunmada bıraktığı boşlukları, Keito Nakamura ve Rémi Himbert üzerinden hızla ileri çıkarak değerlendirmesine bağlı.

Takım haberleri ve kadrolar

Paris Saint-Germain vs Lyon Muhtemel kadrolar

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovL. HernandezL. HernandezW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryL. DigneL. DigneI. ZabarnyiI. ZabarnyiJ. NevesJ. NevesD. FernandezD. FernandezL. BeraldoL. BeraldoM. AklioucheM. AklioucheF. TorresF. TorresO. DembeleO. DembeleR. DescampsR. DescampsM. NiakhateM. NiakhateAbnerAbnerZ. AthekameZ. AthekameClinton MataClinton MataM. BidstrupM. BidstrupJ. DuranvilleJ. DuranvilleT. TessmannT. TessmannN. NarteyN. NarteyK. BoudacheK. BoudacheP. SulcP. Sulc
Lyon crest
Lyon
OL
4-3-3
Paris Saint-Germain

İlk 11

Lyon

Teknik direktör

  • Luis Enrique
  • P. Fonseca

Luis Enrique bu maçta iki oyuncusundan yararlanamayacak. Senny Mayulu ve Nuno Mendes sakat olarak listeleniyor ve kadro seçimi için uygun olmayacak. PSG kadrosunda cezalı oyuncu bildirilmedi. Muhtemel 11'e ilişkin güncellemeler maç saatine yakın eklenecek.

Paulo Fonseca'nın sakatlık nedeniyle Mohamed Ouedraogo'nun yokluğunu yönetmesi gerekiyor. Keito Nakamura da cezalı olduğu için maçı kaçıracak. Konuk ekibin ilk 11'i maç saatine yakın netleşecek.

Form durumu

PSG

PSG - Form

OM
K1-2
LEM
K3-1
MCI
K2-4
STR
K1-3
BAR
K4-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
OL

OL - Form

REN
K4-0
RCL
K2-1
CRY
K3-2
NCE
K2-1
TSG
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

PSG, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçının tamamını kazandı; bu süreçte 11 gol atıp beş gol yedi. Son maçında Ligue 1'de Strasbourg deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Manchester City'yi 4-2 yendi; ligde Le Mans, Marseille ve Brest karşısında da galibiyet aldı. Beşte beşlik seri, beraberlik ya da yenilgi olmadan alınan istikrarlı sonuçlara işaret ediyor.

Lyon, Ligue 1 ve Avrupa Ligi'ndeki son beş maçının dördünü kazandı; tek yenilgisini 2-1'lik skorla Lens karşısında aldı. Son maçında Ligue 1'de Nice'i 2-1 yendi. Ayrıca Avrupa Ligi'nde Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etti ve ligde Rennes'i 4-0'lık skorla farklı geçti. Fonseca'nın takımı son beş maçında 12 gol attı.

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

Paris Saint-GermainÇizimLyon
4
0
1
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Lyon badge
Lyon
OL
2
MS
1. Lig
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
MS
1. Lig
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
MS
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
MS
Fransa Kupası
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
MS
12Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı5/5

İki kulüp son olarak Nisan 2026'da karşılaştı. Lyon, Parc des Princes'teki Ligue 1 maçını 2-1 kazandı; bu sonuç, PSG'nin bu eşleşmede sahasındaki son yenilgisi olarak kayıtlarda yer alıyor. Aralarındaki son beş maçın üçünü PSG, ikisini Lyon kazandı. Bu karşılaşmalarda PSG 10, Lyon ise sekiz gol attı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
LyonLyonOL
7421135+814
K
K
K
B
K
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
K
K
K
K
K
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
K
K
K
B
K
4
LilleLilleLIL
7421105+514
B
K
K
K
K
5
AS MonacoAS MonacoASM
7421106+414
K
B
K
B
K
6
RennesRennesREN
74121514+113
K
K
K
K
K
7
LorientLorientFCL
732276+111
K
K
K
B
K
8
LensLensRCL
73131411+310
K
K
K
B
K
9
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
K
K
K
K
K
10
BrestBrestB29
72321310+39
B
K
K
K
K
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
K
B
K
B
K
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
K
K
K
K
K
13
NiceNiceNCE
722369-38
K
K
K
K
B
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
K
K
K
B
K
15
AngersAngersSCO
7214915-67
K
K
K
B
K
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
K
K
K
B
B
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
K
K
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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