24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
1. Lig
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoLyon
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Yardımcı:

Paris Saint-Germain-Lyon Ligue 1 maçı öncesi: Güçlü hücum hattıyla PSG, Lyon karşısında zirveyi hedefliyor

Paris Saint-Germain - Lyon
1. Lig
Paris Saint-Germain
Lyon

Barcelona karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı etkileyici 4-2'lik galibiyetin ardından Luis Enrique'nin Paris ekibi, hafta içi Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığını geride bırakmak isteyen Lyon'a karşı Parc des Princes'te evini savunacak.

Paris Saint-Germain - Lyon: Maç bilgileri

crest
1. Lig - Hafta 8
Parc des Princes

Paris Saint-Germain, Ligue 1 sezonunun 8. haftasında 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.45 GMT'de (15.45 EST / 20.45 BST / 21.45 SAST) Olympique Lyonnais'yi Parc des Princes'te ağırlayacak.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Başkentteki büyük maçta Paris'in hücum gücü, dirençli Lyon'u sınayacak

Parc des Princes'teki Avrupa gecesinde yaşanan gol düellosunun ardından gözler, Paris Saint-Germain'in ezeli rakibi Lyon'u ağırlayacağı pazar günkü önemli Ligue 1 karşılaşmasına çevrildi. Luis Enrique'nin şampiyon ekibi, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Vitinha ve Fabián Ruiz'in maçın son bölümünde attığı gollerin de katkısıyla Barcelona'yı 4-2 yenerek müthiş formunu sürdürdü. Bu Avrupa performansı, Strasbourg deplasmanındaki 3-1'lik lig galibiyetinin ardından üst üste gelen ikinci zafer oldu. Karşılarında ise OGC Nice karşısında ligde aldığı son galibiyete rağmen perşembe günü Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a 3-0 yenilmesinin ardından toparlanmak isteyen bir Lyon olacak.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Kilit eşleşme: Désiré Doué - Moussa Niakhaté

Formda hücum oyuncusu: Désiré Doué, hafta içinde Barcelona karşısında gol perdesini açıp kritik bir asist yaparak öne çıkan bir performans sergiledi. Sol kanat ile merkezdeki boşluklar arasında akıcı biçimde hareket etmesi, Lyon savunması için doğrudan tehdit oluşturuyor.

Savunmanın lideri: Moussa Niakhaté, Lyon'un merkez savunmasına liderlik ediyor. Niakhaté, Paris'in top kaybı sonrası hızlı baskı geçişlerine karşı koyarken Doué ve Khvicha Kvaratskhelia'nın kullanabileceği alanları daraltmak için savunma düzenine bağlı kalmalı.

FBL-EUR-C3-ANDERLECHT-LYONGetty Images

Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah, Himbert, Nakamura.

Maça bakış: PSG, orta sahadaki topa sahip olma üstünlüğüne ve Achraf Hakimi'nin kanattan yaptığı bindirmelere güvenerek evinde maçın açık favorisi olarak sahaya çıkacak. Lyon'un sürpriz yapma şansı ise PSG'nin sürekli önde baskı uygularken savunmada bırakabileceği boşluklardan yararlanmak için Keito Nakamura ve Rémi Himbert üzerinden hızlı ve dikine hücumlara dayanıyor.

Takımlardan son haberler ve kadrolar

Paris Saint-Germain vs Lyon Muhtemel kadrolar

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovL. DigneL. DigneA. HakimiA. HakimiI. ZabarnyiI. ZabarnyiW. PachoW. PachoJ. NevesJ. NevesVitinhaVitinhaW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryF. TorresF. TorresM. AklioucheM. AklioucheD. DoueD. DoueD. GreifD. GreifM. NiakhateM. NiakhateAbnerAbnerZ. AthekameZ. AthekameF. BacherF. BacherM. BidstrupM. BidstrupJ. DuranvilleJ. DuranvilleT. TessmannT. TessmannK. BoudacheK. BoudacheC. TolissoC. TolissoE. NuamahE. Nuamah
Lyon crest
Lyon
OL
4-3-3
Paris Saint-Germain

İlk 11

Lyon

Teknik direktör

  • Luis Enrique
  • P. Fonseca

Luis Enrique bu maçta iki oyuncusundan yararlanamayacak. Senny Mayulu ve Nuno Mendes sakat olarak listeleniyor ve kadro seçimi için hazır olmayacak. PSG kadrosunda cezalı oyuncu bildirilmedi. Muhtemel ilk 11'e ilişkin güncellemeler maç saatine yakın eklenecek.

Paulo Fonseca'nın sakatlık nedeniyle bir eksikle baş etmesi gerekiyor: Mohamed Ouedraogo, Lyon adına forma giyemeyecek. Cezalı olan Keito Nakamura da maçı kaçıracak. Konuk ekibin ilk 11'i maç saatine yakın netleşecek.

Form durumu

PSG

PSG - Form

OM
K1-2
LEM
K3-1
MCI
K2-4
STR
K1-3
BAR
K4-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
OL

OL - Form

REN
K4-0
RCL
K2-1
CRY
K3-2
NCE
K2-1
TSG
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

PSG, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçının tamamını kazandı; bu süreçte 11 gol atıp beş gol yedi. Son maçında Ligue 1'de Strasbourg'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Manchester City'yi de 4-2 yendi; ligde ise Le Mans, Marseille ve Brest karşısında galibiyetler aldı. Beşte beşlik bu seri, beraberlik veya mağlubiyet yaşanmadan elde edilen istikrarlı sonuçları gösteriyor.

Lyon, Ligue 1 ve Avrupa Ligi'ndeki son beş maçının dördünü kazandı. Tek yenilgisini 2-1 kaybettiği Lens karşısında aldı. Son maçında Ligue 1'de Nice'i 2-1 yendi. Ayrıca Avrupa Ligi'nde Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etti ve ligde Rennes'i 4-0 gibi farklı bir skorla geçti. Fonseca'nın ekibi son beş maçında 12 gol attı.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

Paris Saint-GermainÇizimLyon
4
0
1
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Lyon badge
Lyon
OL
2
MS
1. Lig
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
MS
1. Lig
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
MS
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
MS
Fransa Kupası
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
MS
12Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı5/5

İki kulüp son olarak Nisan 2026'da karşılaştı. Lyon, Ligue 1'de Parc des Princes'te oynanan maçı 2-1 kazandı. Bu sonuç, PSG'nin bu eşleşmede evinde aldığı en son yenilgi oldu. İki takım arasındaki son beş maçın üçünü PSG, ikisini Lyon kazandı. Bu karşılaşmalarda PSG 10, Lyon ise sekiz gol attı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
RennesRennesREN
85121814+416
K
K
K
K
K
2
LilleLilleLIL
8431116+515
B
B
K
K
K
3
AS MonacoAS MonacoASM
8431117+415
B
K
B
K
B
4
LyonLyonOL
7421135+814
K
K
K
B
K
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
K
K
K
K
K
6
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
K
K
K
K
B
7
LensLensRCL
84131612+413
K
K
K
K
B
8
MarseilleMarseilleOM
84041813+512
K
K
K
K
K
9
LorientLorientFCL
833276+112
B
K
K
K
B
10
NiceNiceNCE
8323810-211
K
K
K
K
K
11
ToulouseToulouseTFC
82421211+110
B
K
B
K
B
12
AuxerreAuxerreAJA
83141218-610
B
K
K
K
K
13
BrestBrestB29
82331412+29
K
B
K
K
K
14
AngersAngersSCO
8224915-68
B
K
K
K
B
15
Le MansLe MansLEM
81431116-57
B
K
K
K
B
16
StrasbourgStrasbourgSTR
82151218-67
K
K
K
K
B
17
TroyesTroyesTRO
8125516-115
B
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
8026815-72
K
K
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin