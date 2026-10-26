Paris Saint-Germain - Lyon: Maç bilgileri

1. Lig - Hafta 8 26 Eki 2026 - 15:30 Parc des Princes

Paris Saint-Germain, Ligue 1 sezonunun 8. haftasında 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.45 GMT'de (15.45 EST / 20.45 BST / 21.45 SAST) Olympique Lyonnais'yi Parc des Princes'te ağırlayacak.

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Başkentteki büyük maçta Paris'in hücum gücü, dirençli Lyon'u sınayacak

Parc des Princes'teki Avrupa gecesinde yaşanan gol düellosunun ardından gözler, Paris Saint-Germain'in ezeli rakibi Lyon'u ağırlayacağı pazar günkü önemli Ligue 1 karşılaşmasına çevrildi. Luis Enrique'nin şampiyon ekibi, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Vitinha ve Fabián Ruiz'in maçın son bölümünde attığı gollerin de katkısıyla Barcelona'yı 4-2 yenerek müthiş formunu sürdürdü. Bu Avrupa performansı, Strasbourg deplasmanındaki 3-1'lik lig galibiyetinin ardından üst üste gelen ikinci zafer oldu. Karşılarında ise OGC Nice karşısında ligde aldığı son galibiyete rağmen perşembe günü Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a 3-0 yenilmesinin ardından toparlanmak isteyen bir Lyon olacak.

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Kilit eşleşme: Désiré Doué - Moussa Niakhaté

Formda hücum oyuncusu: Désiré Doué, hafta içinde Barcelona karşısında gol perdesini açıp kritik bir asist yaparak öne çıkan bir performans sergiledi. Sol kanat ile merkezdeki boşluklar arasında akıcı biçimde hareket etmesi, Lyon savunması için doğrudan tehdit oluşturuyor.

Savunmanın lideri: Moussa Niakhaté, Lyon'un merkez savunmasına liderlik ediyor. Niakhaté, Paris'in top kaybı sonrası hızlı baskı geçişlerine karşı koyarken Doué ve Khvicha Kvaratskhelia'nın kullanabileceği alanları daraltmak için savunma düzenine bağlı kalmalı.

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Taktik analiz ve muhtemel ilk 11'ler

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah, Himbert, Nakamura.

Maça bakış: PSG, orta sahadaki topa sahip olma üstünlüğüne ve Achraf Hakimi'nin kanattan yaptığı bindirmelere güvenerek evinde maçın açık favorisi olarak sahaya çıkacak. Lyon'un sürpriz yapma şansı ise PSG'nin sürekli önde baskı uygularken savunmada bırakabileceği boşluklardan yararlanmak için Keito Nakamura ve Rémi Himbert üzerinden hızlı ve dikine hücumlara dayanıyor.

Takımlardan son haberler ve kadrolar

Luis Enrique bu maçta iki oyuncusundan yararlanamayacak. Senny Mayulu ve Nuno Mendes sakat olarak listeleniyor ve kadro seçimi için hazır olmayacak. PSG kadrosunda cezalı oyuncu bildirilmedi. Muhtemel ilk 11'e ilişkin güncellemeler maç saatine yakın eklenecek.

Paulo Fonseca'nın sakatlık nedeniyle bir eksikle baş etmesi gerekiyor: Mohamed Ouedraogo, Lyon adına forma giyemeyecek. Cezalı olan Keito Nakamura da maçı kaçıracak. Konuk ekibin ilk 11'i maç saatine yakın netleşecek.

Form durumu

PSG, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son beş maçının tamamını kazandı; bu süreçte 11 gol atıp beş gol yedi. Son maçında Ligue 1'de Strasbourg'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Manchester City'yi de 4-2 yendi; ligde ise Le Mans, Marseille ve Brest karşısında galibiyetler aldı. Beşte beşlik bu seri, beraberlik veya mağlubiyet yaşanmadan elde edilen istikrarlı sonuçları gösteriyor.

Lyon, Ligue 1 ve Avrupa Ligi'ndeki son beş maçının dördünü kazandı. Tek yenilgisini 2-1 kaybettiği Lens karşısında aldı. Son maçında Ligue 1'de Nice'i 2-1 yendi. Ayrıca Avrupa Ligi'nde Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etti ve ligde Rennes'i 4-0 gibi farklı bir skorla geçti. Fonseca'nın ekibi son beş maçında 12 gol attı.

İkili rekabet

İki kulüp son olarak Nisan 2026'da karşılaştı. Lyon, Ligue 1'de Parc des Princes'te oynanan maçı 2-1 kazandı. Bu sonuç, PSG'nin bu eşleşmede evinde aldığı en son yenilgi oldu. İki takım arasındaki son beş maçın üçünü PSG, ikisini Lyon kazandı. Bu karşılaşmalarda PSG 10, Lyon ise sekiz gol attı.