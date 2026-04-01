PSG, 8 Nisan Çarşamba günü Paris'teki Parc des Princes'te Liverpool'u ağırlayacak.

Paris Saint-Germain şu anda Ligue 1'de 1. sırada yer alıyor ve Avrupa'da büyük bir başarı serisi yakalarken, Liverpool ise Premier League'de 5. sırada bulunuyor ve bu sezon zafer için en büyük şansı olarak Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumda.

GOAL, Paris Saint-Germain - Liverpool maçı biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere, bilet teminiyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

Paris Saint-Germain - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlıyor?

Paris Saint-Germain - Liverpool Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl satın alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dışında, Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA'dan satın alamazsınız.

Bunun yerine, biletler bu sezonun turnuvasında yarışan takımlar arasında kulüp bazında satılmaktadır.

Katılmak istediğiniz maç için ilgili kulübün web sitesini ziyaret etmeli ve biletinizi oradan satın almalısınız.

Taraftarlar için Şampiyonlar Ligi biletlerini satın almanın en güvenli yolu kulüplerin resmi web siteleri olsa da, maçlara gitmek isteyenler son dakika biletlerini garantilemek için Ticombo gibi ikincil satış sitelerini de değerlendirebilirler.

Paris Saint-Germain - Liverpool Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin yer aldığı, maçın oynanacağı yer ve turnuvanın hangi aşamasında olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Örneğin, Real Madrid veya Arsenal'in yer aldığı bir yarı final maçı, Limassol'da Pafos'u izlemek için lig aşamasındaki bir karşılaşmadan çok daha pahalı olacaktır.

Kulüpler genellikle sezon başında lig aşaması için UEFA Şampiyonlar Ligi bilet fiyatlarını belirler. Bir takım eleme turlarına yükselirse, rakip, yer ve talebe bağlı olarak belirli maçların fiyatları artabilir.

Biletlerin durumu ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet satış sitelerini takip edin.

Son dakika seçenekleri arıyorsanız, Ticombo gibi ikincil sitelerde şu anda biletler mevcuttur.

Paris Saint-Germain - Liverpool maçından ne beklemeli?

PSG, bu çeyrek finale golcü formuyla giriyor. Takım, 11 Mart'ta Parc des Princes'te 5-2'lik ezici bir galibiyetle Chelsea'yi eledi ve 17 Mart'ta Stamford Bridge'de 3-0'lık bir galibiyetle üstünlüğünü teyit etti.

Bradley Barcola ve Ousmane Dembélé'nin savunmaları zorlamasıyla Luis Enrique'nin takımı, şu anda turnuvada maç başına ortalama üç gol atıyor.

10 Mart'ta Galatasaray'a deplasmanda 1-0 yenilen Liverpool, 18 Mart'ta Anfield'da oynadığı Avrupa gecesinde durumu tersine çevirerek Türk devini 4-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

