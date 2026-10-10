Paris Saint-Germain cumartesi Ligue 1'de hata yapmadı. Başkent ekibi, kendi sahası Parc des Princes'te Le Mans'ı 3-1 mağlup etti ve böylece Ligue 1'de beşinci sıraya yükseldi; lider AS Monaco'nun üç puan gerisinde yer alıyor.

Eski Ajaxlı Mika Godts, PSG'de ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Luis Enrique'nin açıkça en güçlü kadrosunu tercih etmediği görüldü. Desiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Willian Pacho, Fabián Ruiz ve Vitinha maça yedek başladı; Ousmane Dembélé ile Nuno Mendes ise dinlendirildi.

PSG'nin cumartesi günkü performansı çok da ikna edici değildi. Uzun süre Achraf Hakimi'nin bir şutu ve Lucas Digne'nin etkisiz bir serbest vuruşunun ötesine geçemedi; ardından Harold Voyer'nin elle oynamasıyla bir şans yakaladı. Lucas Beraldo, Nicolas Kocik'i penaltıdan mağlup etti: 1-0.

Godts daha sonra şık bir driplingle kendini gösterdi, ancak bitiricilikte hayal kırıklığı yarattı. Belçikalı oyuncu topu acemice doğrudan Kocik'in üzerine vurdu ve bu da konuk ekibin soyunma odasına sadece tek farklı geride gitmesinde etkili oldu.

Devre arasının ardından Le Mans, tüm beklentilerin aksine skoru eşitledi. Lucas Calodat'nın harika ortasını Louis Mafouta ağlara gönderdi. Gol ilk anda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ancak VAR kontrolünün ardından durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

Bu eşitlik uzun sürmedi. Sonradan oyuna giren Kvaratskhelia, kısa süre önce oyuna dahil olan Ruiz'in şutunda Kocik'in yarım kalan müdahalesinin ardından dönen topu ağlara göndererek hemen farkını ortaya koydu.

İlk 11'de başlayan Ferran Torres ise kaçırdığı birkaç fırsatla maçın erken kopmasını engelledi. Karşılaşmanın fişini ikinci yarının ortalarında Maghnes Akliouche çekti; Warren Zaïre-Emery'nin pasında son vuruşunu net yaptı: 3-1.







