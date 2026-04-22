Paris Saint-Germain liderliğini pekiştirdi ve FC Nantes'ı daha da bataklığa sürükledi

Paris Saint-Germain, Çarşamba akşamı Ligue 1'de hata yapmadı. Lider takım, kendi sahasında FC Nantes'i 3-0 mağlup ederek, ikinci sıradaki RC Lens ile arasındaki puan farkını dört puana çıkardı.

Geçtiğimiz hafta sonu PSG, Olympique Lyon'a 1-2'lik sürpriz bir mağlubiyet yaşamıştı. Bu mağlubiyetle Lens ile arasındaki fark sadece bir puana inmişti, ancak Parisliler bir maç eksiği vardı.

Maçın 10. dakikasında, VAR'ın müdahalesi üzerine ev sahibi takım penaltı kazandı: Ali Youssef elle oynadı. Khvicha Kvaratskhelia bu fırsatı kusursuz bir şekilde değerlendirerek skoru 1-0'a getirdi.

Nantes, ilk yarının ortasında Louis Leroux ile cevap verecek gibi görünüyordu. Ancak golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Sahanın diğer tarafında ise devre bitmeden geçerli bir gol atıldı. Achraf Hakimi'nin pasıyla Désiré Doué, zor bir açıdan topu ağlara gönderdi: 2-0.

Böylece PSG için sorun yoktu. İkinci yarı başlar başlamaz skor 3-0 oldu; Kvaratskhelia güzel bir pas hareketinin ardından ikinci golünü attı.

Maç bu skorla sona erdi, ancak oyuna sonradan giren Fabián Ruiz bir kez daha direğe çarptı. PSG bu galibiyetle, Lens ile aynı sayıda maç oynamış olarak liderliğini pekiştirdi. On yedinci sıradaki Nantes için ise küme düşme endişeleri daha da artıyor.