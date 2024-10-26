PSG ile Kylian Mbappe arasındaki ödenmeyen maaş krizinde yeni bir perde başlıyor.

Paris Saint-Germain (PSG) ve Fransız yıldız Kylian Mbappe arasında yaz döneminde gerçekleşen ayrılık sonrası ödenmeyen maaşlar nedeniyle büyük bir anlaşmazlık yaşanıyor. 2023 yazında PSG ile Real Madrid arasında yoğun bir transfer dedikodusu süreci yaşanmış, ardından Mbappe, PSG'den ayrılacağını ve Real Madrid'e katılmak istediğini belirtmişti. Ancak iki taraf arasındaki mali anlaşmazlıklar, dostane bir çözüme ulaşamadan mahkeme sürecine taşınıyor.

Fransa Profesyonel Ligi (LFP) arabuluculuk sürecinde Mbappe’nin PSG’den toplamda 55 milyon euroya ulaşan maaş ve prim alacağı olduğu kararını vermişti. PSG'nin bu ödemeleri yapmaması, iki taraf arasında gerginliğin daha da artmasına yol açtı. PSG'nin, Mbappe’nin sözleşme süresinin bitiminde ayrılmayı kabul etmesi durumunda maaşının bir kısmından feragat edeceğine dair sözlü bir anlaşma yapıldığını savunduğu, ancak bunun resmi bir kontrat olarak belgelenmediği iddia ediliyor.

Mahkeme süreci

Fransa futbol otoritelerinin arabuluculuk kararı sonrası PSG, bu kararı kabul etmek yerine olayı mahkemeye taşıma kararı aldı. Paris merkezli kulüp, yasal yollarla anlaşmazlığı çözmeyi planladıklarını, fakat aynı zamanda hala dostane bir çözüm bulmayı umduklarını dile getirdi. Bununla birlikte, PSG’nin söz konusu sözlü anlaşmaya dayanarak ödeme yapmayı reddetmesi, mahkemede nasıl bir yargı süreci yaşanacağına dair çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Mbappe karalanıyor mu?

Mbappe, olayın ardından yaptığı açıklamada, PSG'nin itibarını zedelemeye yönelik bir "karalama kampanyası" yürüttüğünü iddia etti. Fransız yıldız, sosyal medyada bu sürece ilişkin haberleri "yalan haber" olarak nitelendirdi ve eski kulübünün kendisine karşı bu tür bir taktik izlediğini öne sürdü.

Özellikle LFP'nin arabuluculuk sürecindeki kararının ardından, Mbappe’nin PSG’den ayrılma sürecine dair pek çok spekülasyon basında yer aldı. Bu söylentiler arasında, PSG’nin Mbappe'yi Real Madrid’e transfer sürecini yönetirken haksız bir şekilde manipüle etmeye çalıştığına dair iddialar da bulunuyor.

Kulüp tarihinin en golcüsü

Mbappe, PSG’de geçirdiği 7 yıl boyunca kulüp tarihinde önemli başarılara imza attı ve kulübün rekor golcüsü olarak ayrıldı. Fransız yıldız, PSG forması altında toplam 256 gol atarak kulüp tarihine geçti. Ancak ayrılığı ve sonrasında yaşanan olaylar, Fransız futbolseverler arasında farklı görüşlere yol açtı. PSG taraftarlarının bir kısmı Mbappe'ye veda ederken üzülürken, bazıları da kulübe ihanet ettiğini düşünüyor.

Öte yandan, Mbappe'nin PSG'ye mali olarak da önemli katkıları oldu. Sadece forma satışları ve sponsorluk anlaşmalarıyla kulübe ciddi gelirler sağlayan oyuncunun ayrılışı, PSG açısından maddi ve manevi bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Ancak Mbappe’nin, 7 yıllık PSG kariyerine rağmen aralarındaki ilişkinin bu şekilde sona ermesi, birçok taraftarın gözünde bu ayrılığın etkisini artırdı.

Real Madrid'e transferi sonrası PSG ile yasal sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Mahkeme kararı, futbol dünyasında ödenmeyen maaşlar ve sözleşme anlaşmazlıklarına dair yeni örnekler teşkil edebilir. Bu durumun diğer kulüpler ve oyuncular arasındaki sözleşme görüşmelerinde de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

PSG ile Mbappe arasında süregelen bu anlaşmazlık, yalnızca hukuki değil, aynı zamanda spor dünyasında oyuncu-kulüp ilişkilerini de gündeme getiriyor. Tarafların uzlaşıp uzlaşmayacağı veya mahkeme sonucuna göre hangi tarafın haklı çıkacağı konusu, futbolun profesyonel dünyasında oyuncu hakları ve kulüp yükümlülükleri gibi konulara da ışık tutacak gibi görünüyor.