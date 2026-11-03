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FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSGGetty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Paris Saint-Germain'in Villarreal karşısındaki oyuncu puanları: Fabian Ruiz ve Joao Neves, altı golle gelen ezici galibiyette parladı

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Paris Saint-Germain, Estadio de la Ceramica'da Villarreal'i etkili bitiriciliğiyle 6-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz performansını sürdürdü. İlk yarıda attığı dört golle üç puanı garantileyen Luis Enrique'nin takımı, tüm istatistiklerde rakibine üstünlük kurdu.

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Paris Saint-Germain, Villarreal'i 6-0 yenerek istatistiklere de yansıyan bir üstünlük kurdu ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Konuk ekip, savunma hatalarını değerlendirip 17. dakikada 4-0 öne geçerek maçın kaderini ilk 20 dakikada belirledi. Topa %71 oranında sahip olan PSG, ev sahibi ekibin 0,66'lık değerine karşılık 2,69 beklenen gol (xG) değerine ulaştı.

Villarreal, ikinci yarıda da rahat bir nefes alamadı. Ruiz, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra maçtaki ikinci golünü atarken oyuna sonradan giren Denis Boly, 78. dakikada skoru belirledi. PSG, toplam 22 şutunun 12'sinde kaleyi bulurken savunması da Villarreal'e 90 dakika boyunca yalnızca iki isabetli şut imkânı tanıdı. Bu sonuçla PSG, +15 averajla puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Kaleci ve savunma

Matvey Safonov - 7/10

Takımının sahadaki alan üstünlüğü sayesinde kaleci için nispeten sakin bir akşamdı. İki kurtarış yaparak kalesini gole kapattı ve Villarreal'in topa sahip olduğu %29'luk bölümde görevini başarıyla yerine getirdi. Topu oyuna sokmadaki başarısı, PSG'nin 738 isabetli pasına katkıda bulundu.

Achraf Hakimi - 8/10

FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSGGetty Images

O gece kaptanlık yapan Hakimi, 74. dakikada oyundan çıkana kadar sağ kanatta takımına sürekli bir pas seçeneği sundu. Rakibe yalnızca iki isabetli şut imkânı veren savunmanın parçasıydı ve konuk ekibin lehine 19 serbest vuruş kazanmasını sağlayan önde baskı sisteminde önemli rol oynadı.

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Lucas Hernandez - 7/10

Hernandez, dörtlü savunmanın solunda istikrarlı bir performans sergiledi. Villarreal hücumu karşısında nadiren zorlandı ve savunma düzenini korumaya odaklanarak takımının toplam 45 uzaklaştırmasına katkıda bulundu.

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Willian Pacho - 8/10

Pacho, 9. dakikada Joao Neves'in açılış golünün asistini yaparak maçın başlarında oyun görüşünü gösterdi. Maçın ilerleyen bölümünde yükü hafifletilmeden önce savunmadaki ikili mücadelelerinde fiziksel üstünlük kurdu.

Illia Zabarnyi - 7/10

Stoper, Pacho ile uyumlu bir ikili oluşturarak Villarreal'in kontra ataklarını etkisiz hâle getirdi. PSG rakibini yormak için savunma hattında top çevirdiği maçta yüksek pas isabetiyle oynadı.

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Orta saha

Fabian Ruiz - 9/10

Orta sahada öne çıkan Ruiz, attığı iki golle hücumdaki değerini gösterdi. 17. dakikada ağları bularak skoru 4-0'a taşıdı, 50. dakikada ise Vitinha'nın asistinin ardından bir kez daha gol attı. Ceza sahasına sonradan yaptığı koşuları Villarreal orta sahası takip edemedi.

Vitinha - 8/10

Portekizli millî oyuncu, orta sahada takımının temposunu belirledi ve Ruiz'in ikinci golünün asistini yaptı. Oyunun temposunu yönlendirdi ve 74. dakikada oyundan alınana kadar takımının %71'lik topa sahip olma oranında kilit rol oynadı.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images
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Joao Neves - 9/10

Neves oldukça verimli bir maç çıkardı ve 9. dakikada gol perdesini açtı. 13. dakikada Senny Mayulu'nun golünün pasını verdi, maçın sonlarına doğru da Denis Boly'ye asist yaptı. Böylece üç gole doğrudan katkı sağladı.

Hücum

Senny Mayulu - 8/10

Genç oyuncu, 13. dakikada PSG'nin üçüncü golünü atarken bitiriciliğini gösterdi. 60. dakikada yerini Ferran Torres'e bırakana kadar hatlar arasındaki boşluklarda etkili oynadı.

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Desire Doue - 8/10

Doue, Akliouche'un asistinin ardından 12. dakikada soğukkanlı bir vuruşla konuk ekibin farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Sahada kaldığı 74 dakika boyunca kontra ataklardaki hızı, Villarreal beklerine ciddi sorunlar yaşattı.

Maghnes Akliouche - 9/10

Gol atmasa da Akliouche, ilk yarıdaki farklı skorun başlıca mimarıydı. Beş dakika içinde iki asist yaparak 12. dakikada Doue'nin, 17. dakikada ise Ruiz'in golünü hazırladı. 60. dakikada oyundan alındı.

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Yedekler ve teknik direktör

Malo Godts - 6/10

60. dakikada Akliouche'un yerine oyuna girdi. Sağ kanatta genişliği korudu ve kendisini fazla zorlamadan takımının galibiyeti tamamlamasına yardımcı oldu.

Ferran Torres - 6/10

60. dakikada Mayulu'nun yerine oyuna girdi. Hücum hattına yeni bir enerji kattı ancak doğrudan gol katkısı sağlayamadı.

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Denis Boly - 7/10

74. dakikada oyuna girdi ve 78. dakikada Neves'in asistiyle altıncı golü atarak kısa sürede etkisini gösterdi.

Lucas Beraldo - 6/10

Son 16 dakikada Hakimi'nin yerine girerek savunmaya destek verdi ve takımının kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu.

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Quentin Ndjantou - 6/10

Maçın sonlarında Doue'nin yerine oyuna girdi ve tempo düşerken takımına koşu gücü kattı.

Luis Enrique - 9/10

FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSGGetty Images

Teknik direktörün taktik planı kusursuzdu ve Villarreal'in dar oynayan 4-4-2 dizilişinden yararlandı. Akliouche ve Mayulu'yu ilk 11'de başlatma kararı erken sonuç verdi; oyuncu değişikliklerini de kilit isimleri gelecek maçlar için koruyacak şekilde doğru zamanda yaptı.

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

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