Fransa'nın son günlerde yaşadığı güvenlik gerginliği, Şampiyonlar Ligi kapsamında salı akşamı Parc des Princes'te oynanması planlanan Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaki beklenen karşılaşmanın düzenlenmesine ilişkin endişelere yol açtı. Bir Fransız polis sendikası temsilcisi, başkentte karışıklıkların yeniden yaşanmasından korkularak maçın ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, CFTC bünyesindeki Fransız Polis Birliği'nin temsilcisi, ülkenin hafta sonu tanık olduğu ve bir kısmı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalarla sona eren gösterilerin yansımaları ışığında maçın ertelenmesini talep etti. Bu durum, binlerce taraftarı bir araya getirecek maçla eş zamanlı olarak yeni olayların yaşanmasına dair endişelere neden oldu.

Ancak bu talepler Fransız yetkililerin tutumunu değiştirmedi; İçişleri Bakanlığı, sendika temsilcisinin güvenlik durumuna ilişkin dile getirdiği endişelere rağmen maçın belirlenen tarihte oynanacağını vurgulayarak karşılaşmanın ertelenmesini reddetti.

Fransız "Onze Mondial" gazetesine göre İçişleri Bakanı Laurent Nuñez erteleme fikrini reddederek şunları söyledi: "Paris Saint-Germain ile Barcelona maçının ya da Şampiyonlar Ligi'nde oynanabilecek diğer maçların ertelenmesi söz konusu değil. Konu kapanmıştır."

Bu tutum, Fransız yetkililerin, başkent Paris dahil olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde gerginliklerin yaşandığı son protestoların yansımalarını takip ettiği bir dönemde geldi. Fransız basın raporlarına göre bu bölgelerde tahribat eylemleri ve güvenlik güçleriyle çatışmalar kaydedildi.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Bu olaylar, Parc des Princes'te beklenen taraftar yoğunluğu ve bunun stadyum çevresi ile taraftar toplanma noktalarının güvenliğini sağlamak için gerektirdiği hazırlıklar ışığında, Avrupa karşılaşmasını çevreleyen güvenlik düzenlemelerine ilişkin soruları yeniden gündeme getirdi.

Paris Saint-Germain ile Barcelona'nın, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında salı akşamı karşılaşması planlanıyor ve şu ana kadar maçın tarihinde herhangi bir değişiklik açıklanmadı.